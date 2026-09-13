「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」のバスケットボール男子・予選グループA第3戦で、9月13日(日)に日本代表vs韓国代表が行われる。

本記事では、日韓戦の地上波テレビ中継および無料視聴方法の有無を紹介していく。

日韓戦の地上波テレビ中継はある？

日韓戦は2026年9月13日(日)19:00に愛知国際アリーナ(IGアリーナ)でティップオフを予定している。グループ2位以上での準々決勝進出が確定している中で迎える予選グループ最終戦となる。

アジア大会2026は地上波『TBS系列』が取り扱うが、中継対象は競技および試合によって異なり、日韓戦のテレビ放送は予定されていない。

バスケ男子日韓戦の無料視聴方法は？

日韓戦は地上波『TBS系列』によるテレビ放送が行われないため、ネット『TVer』による無料配信も予定されていない。

一方、ネット『U-NEXT』が見放題で独占ライブ配信を予定。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間があり、期間中は日韓戦を含む対象の見放題作品が視聴可能となる。無料トライアル期間終了後は月額2,189円(税込)で自動更新となるが、期間中に解約した場合は支払いが発生しない。

U-NEXT配信情報

番組名：アジア大会 愛知・名古屋 9/13(日)

内容：19:00 バスケットボール 男子 予選 日本 vs 韓国

ライブ開催日時：9月13日(日) 18:40 配信開始｜18:50 開演予定

見逃し配信期間：見逃し配信準備完了次第〜9月27日(日) 23:59

配信形態：月額プラン 見放題｜見逃しあり｜追いかけ再生 ( 31日間無料トライアルあり )

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

バスケ男子日韓戦の中継局まとめ

前述の通り、9月13日(日)の男子バスケ日韓戦はネット『U-NEXT (31日間無料トライアルあり)』が独占ライブ＆見逃し配信を予定。その他、地上波『TBS系列』やネット『TVer』による生中継は行われない。

チャンネル 形態 中継内容 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 独占ライブ＆見逃し配信 TBS系列 地上波テレビ × TVer ネット ×

【31日間無料トライアル】日韓戦はU-NEXT独占ライブ配信！

U-NEXT

前述の通り、日韓戦は『U-NEXT』で独占ライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。