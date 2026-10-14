ミュージカル『新テニスの王子様』The Final Stageの配信視聴方法

「ミュージカル『新テニスの王子様』The Final Stage」がU-NEXTで独占ライブ配信される。

本記事では「ミュージカル『新テニスの王子様』The Final Stage」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ミュージカル『テニスの王子様』とは？

2003年の初演から通算公演数2,000回、累計動員数350万人を超える、2.5次元ミュージカルの金字塔。2020年に10年ぶりの完全新作として始動した。今公演でいよいよフィナーレを迎え、ドイツやフランスなど世界の強豪を制した日本代表と古豪スペインが、世界一の座を賭けて戦う。

ミュージカル『テニスの王子様』｜概要

U-NEXTでは、10月12日（月・祝）12:30／17:30東京公演【千秋楽】、11月7日（土）12:30／17:30東京凱旋公演、11月15日（日）12:30／17:30東京凱旋公演【大千秋楽】の計6公演を独占でライブ配信する。それぞれに視聴料がかかるが、アーカイブ配信もある。ライブ配信とは別途、購入が必要で、アーカイブ配信は購入から1週間視聴可能だ。

日程・放送予定

①10月12日（月・祝）12:30東京公演＜全景映像＞

• ライブ配信：10月12日（月・祝）12:30～公演終了まで

• 見逃し配信：準備が整い次第～10月19日（月）23:59

• 販売期間：10月5日（月）12:00～10月19日（月）12:00

②10月12日（月・祝）17:30東京公演＜千秋楽：スイッチング映像＞

• ライブ配信：10月12日（月・祝）17:30～公演終了まで

• 見逃し配信：準備が整い次第～10月19日（月）23:59

• 販売期間：10月5日（月）12:00～10月19日（月）12:00

③11月7日（土）12:30東京凱旋公演＜全景映像＞

• ライブ配信：11月7日（土）12:30～公演終了まで

• 見逃し配信：準備が整い次第～11月14日（土）23:59

• 販売期間：10月31日（土）12:00～11月14日（土）12:00

④11月7日（土）17:30東京凱旋公演＜スイッチング映像＞

• ライブ配信：11月7日（土）17:30～公演終了まで

• 見逃し配信：準備が整い次第～11月14日（土）23:59

• 販売期間：10月31日（土）12:00～11月14日（土）12:00

⑤11月15日（日）12:30東京凱旋公演＜全景映像＞

• ライブ配信：11月15日（日）12:30～公演終了まで

• 見逃し配信：準備が整い次第～11月22日（日）23:59

• 販売期間：11月8日（日）12:00～11月22日（日）12:00

⑥11月15日（日）17:30東京凱旋公演＜大千秋楽：スイッチング映像＞

• ライブ配信：11月15日（日）17:30～公演終了まで

• 見逃し配信：準備が整い次第～11月22日（日）23:59

• 販売期間：11月8日（日）12:00～11月22日（日）12:00

【視聴料】

• ①③⑤（全景映像）：3,000円（税込）

• ②④⑥（スイッチング映像）：4,000円（税込）

※ライブ配信＋見逃し配信つき。

ミュージカル『テニスの王子様』のU-NEXT視聴方法

U-NEXTで配信されるミュージカル『テニスの王子様』は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。それぞれに視聴料がかかるので、別途購入が必要となる。ただし、31日間無料トライアルの登録特典としてもらえる500円分のポイントを利用することで、PPVチケットがお得に購入可能となる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。