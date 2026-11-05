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Keito NakamuraGetty Images
Mirai Aira

ソシエダで存在感を失う久保建英…リヨン戦で今季5回目の出場機会なし。先発の中村敬斗は67分までプレー

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久保建英と中村敬斗の日本人対決は実現せず。

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4日のヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第4節、レアル・ソシエダ対リヨンは1-1のドローで終了した。ソシエダMF久保建英は3試合連続のベンチスタートとなり、出場機会はなし。リヨンFW中村敬斗は2試合連続の先発出場を果たし、67分に交代している。

ソシエダとリヨンは過去に2度チャンピオンズリーグ（CL）で戦っており、これが3度目の対戦。過去の対戦成績は、2003-04シーズンのCL16強がリヨンの2勝、2013-14シーズンの予選プレーオフがソシエダの2勝となっている。

試合は互いに隙を見せず、非常に手堅い展開に。4-3-3の左ウィングを務める中村は、個人技と連係のどちらも駆使してソシエダの守備を崩そうとするも、チャンスをつくるまでには至らない。

両チームとも得点の匂いを感じさせず時間だけが経過していったが、28分に突としてスコアが動いた。決めたのはホームのソシエダ。右サイドのバレネチェアが上げたクロスから、オスカールソンがヘディングシュートでネットを揺らしている。

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ビハインドを負ったリヨンは42分、ペナルティーエリア内左に侵入した中村のクロスからテスマンがシュートを放ったが、これはソシエダDFに当たってゴールとはならず。前半はソシエダのリードで終了する。

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後半、中村は開始早々に熱さを見せた。後方から体をつかんで、奪われたボールを奪い返そうとするバレネチェアに対して、怒りの抗議を行なっている。スペインのテレビ実況では「日本人選手がこんなに熱くなるなんて珍しいですね」とコメントされていた。

中村も奮闘するリヨンは、54分に同点ゴールを獲得。左サイドのテスマンがクロスを送ると、ペナルティーエリア内のトリッソが胸とラップからシュートを突き刺した。

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追いつかれたソシエダ。マタラッツォ監督は66分に左サイドハーフのゲデスをオチエンと交代し、また79分には右サイドハーフのバレネチェア、2トップの一角オスカールソンを下げてパブロ・マリン、スチッチを投入。両サイドともに違う選手が途中出場し、久保の序列低下が顕著に表れることになった。

終盤は両チームともに勝ち越しゴールを目指したが、結局決まらないまま試合終了のホイッスルが吹かれている。ソシエダのELの成績は1勝2分け1敗で、リヨンは2勝1分け1敗。

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なお久保建英は、これが今季5回目の“ベンチ入りも出場機会なし”だった。今季は先発5試合、途中出場5試合、不出場5試合と、チームの中で序列を大きく落としている。

執筆：Mirai Aira

Writer and Translator

📝Bio: サッカージャーナリスト兼翻訳者。 海外サッカーとその文化的背景の執筆を得意とする。

Football journalist and translator. Specializes in global football and its cultural context.

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