手越祐也全国ソロツアー「SUPER STAR」はどこで見られる？配信視聴方法

手越祐也の8度目の全国ソロツアー「SUPER STAR」が9月15日に開催される。

本記事では「SUPER STAR」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

手越祐也｜プロフィール紹介

元アイドルでありながら、2020年からはソロアーティストとして活動している手越祐也。2021年に最初のライブツアー、2022年に初の全国ツアー、2023年にはオーケストラをバックに従えてのシンフォニック・コンサートをそれぞれ開催するなど、着実な成果を収めている。

「SUPER STAR」｜概要

手越祐也にとって8度目の全国ソロツアーとなる、「SUPER STAR」。6月3日からスタートし、9月12日に東京・Shibuya LOVEZで行なわれるファイナル公演の模様を独占生中継される。また、前日の9月11日（金）午後7：00からは、昨年WOWOWで生中継した「手越祐也 LIVE TOUR 2025 NEVER END TOUR FINAL」がリピート放送・配信される。

日程・放送予定

※地上波・民放・BS、その他ネット配信サービスでの中継は実施されない。

「SUPER STAR」｜放送・配信予定

全米オープンは、WOWOWライブおよびWOWOWオンデマンドで独占放送・配信される。

無料視聴可能？

『WOWOW』のは月額2,530円(税込)となっており、無料での視聴はできない。

WOWOWの視聴方法

WOWOW

WOWOWの加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

WOWOW公式サイトにアクセス WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択 登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

BS環境がない人やスマホ・PCで全米オープン2026の視聴を希望する人は配信経由を選択できる。まずWEBアカウントを新規登録し、契約を紐づけることで利用開始となる。

スマホやタブレット、PC、Fire TV StickやChromecastなどのデバイスで視聴可能。録画はできないが、一部コンテンツはダウンロードしてオフライン再生できる。端末登録は最大5台まで可能だが、同時視聴は原則1台に制限されている。

放送経由(テレビ)

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば全米オープン2026の番組を録画することもできる。

既存契約者の利用方法

すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用できる。WEBアカウントを作成し、契約情報を紐づければすぐに利用可能だ。