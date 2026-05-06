平良達郎のUFC次戦はいつ？対戦相手は？試合日程・中継予定

総合格闘技・UFCに日本から平良達郎が出場している。

本記事では、平良達郎の次戦予定・対戦相手や大会の日程、中継予定、視聴方法について紹介する。

平良達郎のUFC次戦はいつ？延期日程は？

平良達郎は、日本時間4月12日(日)に行われるUFC327に出場する予定だったが、フライ級タイトルマッチの対戦相手となる王者ジョシュア・ヴァン（ミャンマー）が負傷したことで試合は延期に。日本時間5月10日(日)に行われるUFC328に移動されることとなった。

両選手のスタッツは以下の通り。

ジョシュア・ヴァン スタッツ 平良達郎 16勝2敗 戦績 18勝1敗 165.1cm 身長 170.18cm 56.46kg 体重 57.14kg 165.1cm リーチ 177.8cm 88.9cm レッグリーチ 96.52cm

UFC328｜概要

UFC328は、日本時間2026年5月10日(日)にアメリカ・ニュージャージー州ニューアークのプレデンシャルセンター で開催される。

イベントは午前6時にアーリープレリムから開始予定となっている。

日程(日本時間)

開催日：2026年5月10日(日)

アーリープレリム：午前6:00頃～

プレリム：午前8:00頃～

メインカード：午前10:00頃～

中継予定

UFC328は、「U-NEXT」でライブ配信される。見放題プラン(31日間無料トライアルあり)に登録していれば、追加料金無しで視聴可能だ。また、ネット『UFCファイトパス』でもUFCが視聴可能だが、ナンバーシリーズ(PPV)は月額2,699円(税込)のプレミアムに登録しなければ見られない。

※放送時間が変更になる可能性があります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

UFC328｜対戦カード

区分 階級 対戦カード メインカード ミドル級 ハムザト・チマエフ vs ショーン・ストリックランド フライ級 ジョシュア・ヴァン vs 平良達郎 ヘビー級 アレクサンドル・ヴォルコフ vs ワルド・コルテス・アコスタ ウェルター級 ショーン・ブレイディ vs ホアキン・バックリー ライト級 キング・グリーン vs ジェレミー・スティーブンス プレリム ライトヘビー級 ヤン・ブワホビッチ vs ボグダン・グスコフ ミドル級 アテバ・グーティエ vs オジー・ディアス アーリープレリム ミドル級 ロマン・コプィロフ vs マルコ・トゥリオ フライ級 クレイトン・カーペンター vs ホセ・オチョア ミドル級 バイサングル・ススルカエフ vs ジョーデン・サントス

UFC328｜おすすめ視聴方法まとめ

前述の通り、UFC328は『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。UFC327も見放題作品の対象となっている。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。