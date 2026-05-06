平良達郎のUFC次戦はいつ？対戦相手は？試合日程・中継予定

総合格闘技・UFCに日本から平良達郎が出場している。
本記事では、平良達郎の次戦予定・対戦相手や大会の日程、中継予定、視聴方法について紹介する。
平良達郎のUFC次戦はいつ？延期日程は？
平良達郎は、日本時間4月12日(日)に行われるUFC327に出場する予定だったが、フライ級タイトルマッチの対戦相手となる王者ジョシュア・ヴァン（ミャンマー）が負傷したことで試合は延期に。日本時間5月10日(日)に行われるUFC328に移動されることとなった。
両選手のスタッツは以下の通り。
|ジョシュア・ヴァン
|スタッツ
|平良達郎
|16勝2敗
|戦績
|18勝1敗
|165.1cm
|身長
|170.18cm
|56.46kg
|体重
|57.14kg
|165.1cm
|リーチ
|177.8cm
|88.9cm
|レッグリーチ
|96.52cm
UFC328｜概要
UFC328は、日本時間2026年5月10日(日)にアメリカ・ニュージャージー州ニューアークのプレデンシャルセンター で開催される。
イベントは午前6時にアーリープレリムから開始予定となっている。
日程(日本時間)
- 開催日：2026年5月10日(日)
- アーリープレリム：午前6:00頃～
- プレリム：午前8:00頃～
- メインカード：午前10:00頃～
中継予定
UFC328は、「U-NEXT」でライブ配信される。見放題プラン(31日間無料トライアルあり)に登録していれば、追加料金無しで視聴可能だ。また、ネット『UFCファイトパス』でもUFCが視聴可能だが、ナンバーシリーズ(PPV)は月額2,699円(税込)のプレミアムに登録しなければ見られない。
※放送時間が変更になる可能性があります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
UFC328｜対戦カード
|区分
|階級
|対戦カード
|メインカード
|ミドル級
|ハムザト・チマエフ vs ショーン・ストリックランド
|フライ級
|ジョシュア・ヴァン vs 平良達郎
|ヘビー級
|アレクサンドル・ヴォルコフ vs ワルド・コルテス・アコスタ
|ウェルター級
|ショーン・ブレイディ vs ホアキン・バックリー
|ライト級
|キング・グリーン vs ジェレミー・スティーブンス
|プレリム
|ライトヘビー級
|ヤン・ブワホビッチ vs ボグダン・グスコフ
|ミドル級
|アテバ・グーティエ vs オジー・ディアス
|アーリープレリム
|ミドル級
|ロマン・コプィロフ vs マルコ・トゥリオ
|フライ級
|クレイトン・カーペンター vs ホセ・オチョア
|ミドル級
|バイサングル・ススルカエフ vs ジョーデン・サントス
UFC328｜おすすめ視聴方法まとめ
前述の通り、UFC328は『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。UFC327も見放題作品の対象となっている。
『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】UFCライブ視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- UFC327を視聴するだけ
※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。