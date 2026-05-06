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Tatsuro TairaGetty Images
【平良達郎出場】UFC328はU-NEXTで見放題ライブ配信！まずは31日間無料体験
Yuta Tokuma

平良達郎のUFC次戦はいつ？対戦相手は？試合日程・中継予定

平良達郎のUFC次戦はいつ？対戦相手情報、試合日程、テレビ中継・ネット配信予定、視聴方法を紹介。延期日程は？

【5/10(日)】平良達郎出場予定！
ufc u-next

U-NEXT

UFC328はU-NEXTがライブ配信！

5月10日(日)午前6時～開催。平良達郎がジョシュア・ヴァンと対戦

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

U-NEXTで全試合ライブ＆見逃し配信平良達郎がUFC試合に出場

総合格闘技・UFCに日本から平良達郎が出場している。

【平良達郎出場予定】UFC328はU-NEXTで見放題ライブ配信！まずは31日間無料体験今すぐ視聴

本記事では、平良達郎の次戦予定・対戦相手や大会の日程、中継予定、視聴方法について紹介する。

平良達郎のUFC次戦はいつ？延期日程は？

平良達郎は、日本時間4月12日(日)に行われるUFC327に出場する予定だったが、フライ級タイトルマッチの対戦相手となる王者ジョシュア・ヴァン（ミャンマー）が負傷したことで試合は延期に。日本時間5月10日(日)に行われるUFC328に移動されることとなった。

両選手のスタッツは以下の通り。

ジョシュア・ヴァンスタッツ平良達郎
16勝2敗戦績18勝1敗
165.1cm身長170.18cm
56.46kg体重57.14kg
165.1cmリーチ177.8cm
88.9cmレッグリーチ96.52cm

【平良達郎出場予定】UFC328はU-NEXTで見放題ライブ配信！まずは31日間無料体験今すぐ視聴

UFC328｜概要

UFC328は、日本時間2026年5月10日(日)にアメリカ・ニュージャージー州ニューアークのプレデンシャルセンター で開催される。

イベントは午前6時にアーリープレリムから開始予定となっている。

日程(日本時間)

  • 開催日：2026年5月10日(日)
  • アーリープレリム：午前6:00頃～
  • プレリム：午前8:00頃～
  • メインカード：午前10:00頃～

中継予定

UFC328は、「U-NEXT」でライブ配信される。見放題プラン(31日間無料トライアルあり)に登録していれば、追加料金無しで視聴可能だ。また、ネット『UFCファイトパス』でもUFCが視聴可能だが、ナンバーシリーズ(PPV)は月額2,699円(税込)のプレミアムに登録しなければ見られない。

※放送時間が変更になる可能性があります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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UFC328｜対戦カード

区分階級対戦カード
メインカードミドル級ハムザト・チマエフ vs ショーン・ストリックランド
フライ級ジョシュア・ヴァン vs 平良達郎
ヘビー級アレクサンドル・ヴォルコフ vs ワルド・コルテス・アコスタ
ウェルター級ショーン・ブレイディ vs ホアキン・バックリー
ライト級キング・グリーン vs ジェレミー・スティーブンス
プレリムライトヘビー級ヤン・ブワホビッチ vs ボグダン・グスコフ
ミドル級アテバ・グーティエ vs オジー・ディアス
アーリープレリムミドル級ロマン・コプィロフ vs マルコ・トゥリオ
フライ級クレイトン・カーペンター vs ホセ・オチョア
ミドル級バイサングル・ススルカエフ vs ジョーデン・サントス

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UFC328｜おすすめ視聴方法まとめ

前述の通り、UFC328は『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。UFC327も見放題作品の対象となっている。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】UFCライブ視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. UFC327を視聴するだけ

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。