大ケガ乗り越えた南野拓実が約1年ぶりに復帰！森保監督「ブラジルに勝つには限定的でもプレーできることがチームのためになる」

日本代表の森保一監督は、メンバーに復帰した南野拓実（モナコ）について言及した。

11月のインターナショナルウィークでは、シンガポールで開催される「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」に参加する日本代表。14日にはブラジル代表、17日にはパラグアイ代表と、南米の強豪2連戦へ挑む。

そして今回の招集では、南野拓実が約1年ぶりに復帰を果たした。昨年12月に左膝前十字靭帯断裂の重傷を負って長期離脱を余儀なくされ、今夏のワールドカップではメンターとして同行。その後モナコに戻ってリハビリを続け、10月15日カンファレンスリーグ・CSKAソフィア戦で約10カ月ぶりに復帰を果たしている。ここまで公式戦3試合に出場、すべてプレー時間は60分以内にとどまっている状況だが、森保一監督は招集理由について説明している。

「南野拓実、町田浩樹が前十字靭帯断裂というシーズンを棒に振る長期離脱、選手生命も危ぶまれるようなケガを負ってしまいましたが、ピッチに戻ってきてくれました。プレーできる姿を見させてもらって、本当に嬉しく思っております。彼らのリハビリの状況や復帰後の状態を見させてもらいながら、今回の招集に繋げさせてもらいました」

「（南野拓実は）復帰後の試合では60分程度しかピッチに立っていないかもしれませんが、常時メンバーに入っていて、60分以上プレーできると計算はできます。ブラジル、パラグアイとの試合で勝つために、彼が限定的でもプレーできることがチームのためになると思いますし、可能であればフルでプレーできると思っています」

「また起用しないとしても、代表のこれまでの戦い方をオン・ザ・ピッチ、オフ・ザ・ピッチで示してくれます。未来につなげてもらうという意味でも、十分プレーでも計算できて、さらにチーム力が上がると思いますので、今回招集させてもらいました」