井上拓真vs那須川天心2の日程・地上波中継・BS・CS放送はある？視聴方法まとめ

WBC世界バンタム級タイトルマッチで、井上拓真と那須川天心が再び対戦する。

本記事では、「井上拓真 vs 那須川天心 2」の試合日程、地上波中継・BS・CS放送について紹介する。

井上拓真vs那須川天心2はいつ？試合日程・会場・開始時間

WBC世界バンタム級タイトルマッチ「井上拓真 vs 那須川天心 2」は、2026年9月27日(日)にTOYOTA ARENA TOKYO(東京都)で開催される。

当日は16:00開場、16:30試合開始予定。Amazon Prime Videoでの配信は17:00からスタートする予定となっている。

項目 内容 大会 Prime Video Boxing 16 試合 WBC世界バンタム級タイトルマッチ 対戦カード 井上拓真 vs 那須川天心 開催日 2026年9月27日(日) 開場 16:00 試合開始予定 16:30～ 配信開始 17:00～ 会場 TOYOTA ARENA TOKYO(東京都)

井上拓真vs那須川天心2の地上波・BS・CSテレビ放送はある？

「井上拓真 vs 那須川天心 2」が行われる「Prime Video Boxing 16」は、地上波・BS・CSでのテレビ放送は予定されていない。

大会はAmazon Prime Videoで独占ライブ配信されるため、リアルタイムで視聴する場合はPrime Videoを利用することになる。

放送・配信サービス 中継予定 地上波テレビ 放送予定なし BS 放送予定なし CS 放送予定なし Amazon Prime Video 独占ライブ配信

井上拓真vs那須川天心2の視聴方法・料金は？

井上拓真vs那須川天心2は、Amazon Prime Videoで独占ライブ配信される。

Amazonプライム会員であれば、追加料金やPPV(ペイパービュー)チケットを購入することなく視聴可能。プライム会員料金は月額600円(税込)、または年額5,900円(税込)となっている。

初めてAmazonプライムを利用する場合は、30日間の無料体験も利用できる。

項目 内容 配信サービス Amazon Prime Video 配信形態 独占ライブ配信 追加料金・PPV 不要 月額料金 600円(税込) 年額料金 5,900円(税込) 無料体験 30日間

井上拓真vs那須川天心2の視聴方法

Amazon

「Prime Video Boxing 16」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

Amazonプライムの料金は月額600円(税込)または年額5,900円(税込)。初めて登録する場合は30日間の無料体験を利用できる。

【Amazon】試合の無料体験視聴方法

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