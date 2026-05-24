ラ・リーガ、浅野拓磨が所属するマジョルカとジローナが2部に降格

23日に行われたラ・リーガ最終節で、日本人FW浅野拓磨が所属するマジョルカとジローナの2部降格が決定した。

浅野が先発したマジョルカは本拠地ソン・モッシュでのオビエド戦に3-0で勝利。残留を争っていたレバンテ、オサスナと勝ち点42で並んだものの、当該対決の結果と得失点差によって両チームを抜くことができず、18位で降格となった。

マジョルカは2020-21シーズンにラ・リーガ1部に復帰し、それから5シーズンを同リーグで過ごしたものの、再びインフィエルノ（地獄）と呼ばれる2部で戦うことを強いられる。今季成績が23試合1ゴール1アシストにとどまった浅野の去就も気になるところだ。

その一方でジローナは残留を争うライバル、エルチェとの直接対決に臨み、1-1の引き分けで試合を終えた。この結果、エルチェは勝ち点を積み上げて残留を確定させ、一方でジローナは19位で降格が決定。2023-24シーズンにラ・リーガ優勝を争い、昨季はクラブ史上初めてチャンピオンズリーグに出場したミチェル監督率いるジローナだが、選手たちの引き抜きにも苦しみ、4シーズンぶりの2部降格に苦しんでいる。

ラ・リーガ1部から2部に降格する全3クラブは18位マジョルカ、19位ジローナ、20位オビエド。その一方、あと2節が残っている2部では1位ラシン・サンタンデール（勝ち点78）の昇格がすでに決まてとり、自動昇格圏2位にデポルティボ（勝ち点74）、昇格・降格プレーオフ圏の3〜6位にアルメリア（71）、マラガ（69）、ラス・パルマス（69）、カステジョン（66）が位置している。