浅野拓磨、復活！途中出場で9試合ぶりにピッチに立つ。マジョルカはムリキの2発などでレアル・マドリーに続きラージョを撃破

12日のラ・リーガ第31節、マジョルカは本拠地ソン・モッシュでのラージョ・バジェカーノ戦を3-0で制した。負傷から復帰した日本人FW浅野拓磨は、9試合ぶりの公式戦出場を果たしている。

マジョルカは絶好調のエースFWムリキが36分、40分にラ・リーガ20〜21得点目を決めて2-0で試合を折り返す。迎えた後半、65分には途中出場のビルヒリもネットを揺らしてリードを3点に広げた。

そしてデミチェリス監督は72分、筋肉系の負傷から復帰した浅野を投入。パブロ・トーレとの交代でピッチに入った日本人FWに対して、ソン・モッシュの観客は喝采を送っていた。

いつも通り前線でプレーする浅野は、そのスピードあふれる走りでマジョルカのカウンターを牽引する存在に。さらに相手がDFラインでボールを持つときにも、積極的に走り込んでプレーを窮屈にさせていた。マジョルカは結局、3-0のまま試合終了のホイッスルを迎え、レアル・マドリー戦（○2-1）に続く勝利を飾っている。

アラサテ前監督に代わりデミチェリス監督がマジョルカは、監督交代後の成績を3勝1分け1敗として、勝ち点34で15位に位置。降格圏との勝ち点差は2となっている。浅野はデミチェリス監督政権下で初出場となったが、今後の目標は同指揮官から信頼と出場機会を勝ち取り、ワールドカップ出場につなげることとなる。