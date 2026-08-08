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Imabari(C)Getty Images
JリーグはDAZNで全試合配信！シーズン視聴は年間プランがおすすめ
Tsutomu Maeda

中井卓大ピピ 開幕節でJリーグデビューの可能性は？FC今治初戦は無料放送・配信で見られる？

J2 リーグ
FC今治
いわきFC 対 FC今治
いわきFC

FC今治の中井卓大ピピが2026-27シーズン開幕戦で明治安田J2リーグのデビューを飾る可能性は？無料で見る方法はある？中継予定、視聴方法を紹介。

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中井卓大ピピは2026-27シーズンよりFC今治に完全移籍加入し、初めてJリーグクラブに所属することとなった。

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本記事では、中井卓大ピピのデビューに期待が懸かるFC今治の開幕節の試合情報を紹介する。

FC今治の2026-27シーズン初戦は無料で見られる？

FC今治は2026-27シーズン、明治安田J2リーグ初戦でいわきFCとの対戦を予定。キックオフ日時は2026年8月9日(日)18:00、会場はいわきFCの本拠地ハワイアンズスタジアムいわきとなっている。

そして、いわきFCvsFC今治を無料で視聴する方法は存在しない。試合はネット『DAZN』が独占ライブ＆見逃し配信を行う。

なお、『DAZN』には様々な加入方法があるが、特定の試合が視聴したい場合など月額契約を目的とするのであればお得な「DMM×DAZNホーダイ」がおすすめだ。

FC今治 J2リーグ26-27開幕節

  • 対戦カード：いわきFC vs FC今治
  • 試合日：2026年8月9日(日)
  • キックオフ時刻：18:00
  • 会場：ハワイアンズスタジアムいわき
  • 中継：DAZN

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中井卓大ピピ Jリーグデビューの可能性は？

中井卓大はレアル・マドリーの下部組織に入団したことで幼少期から注目を集め、同クラブではBチームにあたるカスティージャまで昇格。その後はスペイン国内でプレーを続け、プロとして日本のチームでプレーした経験はなかったが、2026年夏にFC今治に完全移籍した。FC今治での登録名は「中井卓大ピピ」で、ユニフォームネームは「PIPI」。背番号は80番になることが決まっている。

ケガなどによる離脱も伝えられていないため、開幕戦で早速のJリーグデビューにも期待が懸かるが、日本でのプレーが初めてという点は懸念。年齢は22歳と若手の範疇であり、戦術的な判断によって徐々に出場機会を増やしていく可能性もある。FC今治においてボランチのポジションは特に層が厚く、今季のスタートダッシュが懸かる重要ないわきFC戦では、出場したとしても途中起用となるかもしれない。

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2026-27シーズンの明治安田JリーグはDAZNで全試合配信！

2026-27シーズンの明治安田Jリーグは、『DAZN』がJ3・J3・J3全試合をライブ＆見逃し配信する。

【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

シーズンを通して明治安田Jリーグを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではJリーグ以外にもラ・リーガやブンデスリーガ、セリエAなどの海外サッカーが視聴可能だ。

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【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard(月額4,200円)」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム(月額550円)」を別々に加入した場合は非キャンペーン時の月額が合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能となる。『DAZN』の年間プランは年間契約のみとなるため月ごとの解約は不可となっているが、『DMM×DAZNホーダイ』であれば月ごとに継続・解約を選べる点も魅力だ。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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