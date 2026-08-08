中井卓大ピピは2026-27シーズンよりFC今治に完全移籍加入し、初めてJリーグクラブに所属することとなった。

本記事では、中井卓大ピピのデビューに期待が懸かるFC今治の開幕節の試合情報を紹介する。

FC今治の2026-27シーズン初戦は無料で見られる？

FC今治は2026-27シーズン、明治安田J2リーグ初戦でいわきFCとの対戦を予定。キックオフ日時は2026年8月9日(日)18:00、会場はいわきFCの本拠地ハワイアンズスタジアムいわきとなっている。

そして、いわきFCvsFC今治を無料で視聴する方法は存在しない。試合はネット『DAZN』が独占ライブ＆見逃し配信を行う。

なお、『DAZN』には様々な加入方法があるが、特定の試合が視聴したい場合など月額契約を目的とするのであればお得な「DMM×DAZNホーダイ」がおすすめだ。

FC今治 J2リーグ26-27開幕節

対戦カード：いわきFC vs FC今治

試合日：2026年8月9日(日)

キックオフ時刻：18:00

会場：ハワイアンズスタジアムいわき

中継：DAZN

中井卓大ピピ Jリーグデビューの可能性は？

中井卓大はレアル・マドリーの下部組織に入団したことで幼少期から注目を集め、同クラブではBチームにあたるカスティージャまで昇格。その後はスペイン国内でプレーを続け、プロとして日本のチームでプレーした経験はなかったが、2026年夏にFC今治に完全移籍した。FC今治での登録名は「中井卓大ピピ」で、ユニフォームネームは「PIPI」。背番号は80番になることが決まっている。

ケガなどによる離脱も伝えられていないため、開幕戦で早速のJリーグデビューにも期待が懸かるが、日本でのプレーが初めてという点は懸念。年齢は22歳と若手の範疇であり、戦術的な判断によって徐々に出場機会を増やしていく可能性もある。FC今治においてボランチのポジションは特に層が厚く、今季のスタートダッシュが懸かる重要ないわきFC戦では、出場したとしても途中起用となるかもしれない。

2026-27シーズンの明治安田JリーグはDAZNで全試合配信！

2026-27シーズンの明治安田Jリーグは、『DAZN』がJ3・J3・J3全試合をライブ＆見逃し配信する。

【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

シーズンを通して明治安田Jリーグを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではJリーグ以外にもラ・リーガやブンデスリーガ、セリエAなどの海外サッカーが視聴可能だ。

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