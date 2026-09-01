



石井武志は次戦でWBA世界ミニマム級王座決定戦に臨む。

本記事では、石井武志の次戦の試合日程・対戦相手・中継予定を紹介する。

石井武志の次戦｜日程

石井武志はWBA世界ミニマム級王座決定戦で、ウィルフレド・メンデス(プエルトリコ)と対戦。同試合はLemino BOXING ダブル世界タイトルマッチのセミで実施される。

Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチは9月2日(水)に横浜BUNTAIで開催され、開演は16時を予定している。

石井武志vsウィルフレド・メンデスは第5試合。前の試合の進行次第だが、19時前後の開始が予想される。

Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ｜概要

イベント名：Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ

日程：9月2日(水)16:00開演

会場：横浜BUNTAI(神奈川県横浜市)

Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ｜対戦カード

試合順 階級・タイトル 対戦カード 第6試合・メイン WBA世界ライトフライ級王座決定戦 吉良大弥（志成）vs.カルロス・カニサレス（ベネズエラ） 第5試合・セミ WBA世界ミニマム級王座決定戦12回戦 石井武志（大橋）vs.ウィルフレド・メンデス（プエルトリコ） 中止 OPBF東洋太平洋フェザー級王座決定戦10回戦 中嶋一輝（大橋）vs.大湾硫斗（志成） 第4試合 61.0Kg契約8回戦 藤木勇我（大橋）vs.ジュフェル・サリナ（フィリピン） 第3試合 日本ミニマム級タイトルマッチ10回戦 森且貴（大橋）vs.杉浦義（協栄） 第2試合 フェザー級8回戦 大橋蓮（大橋）vs.北本慶伍（三迫） 第1試合 スーパーフェザー級8回戦 嶋田淳也（志成）vs.サタポーン・サアット（タイ）

石井武志の次戦｜対戦相手

前述の通り、石井武志はWBA世界ミニマム級王座決定戦でウィルフレッド メンデスと対戦する。

石井武志は、2022年にプロボクシングデビュー。通算成績は12戦11勝で、2024年9月にOPBF東洋太平洋ミニマム級王座となった。2度の防衛を経て、プロ通算13戦目となる今回、初の世界タイトル戦に挑む。

対するウィルフレド・メンデスは元WBO世界ミニマム級王者。勝てば4年8ヶ月ぶりの世界タイトル奪取となる。

石井武志 項目 ウィルフレド・メンデス 26歳 年齢 29歳 156cm 身長 166cm 福岡県 出身 プエルトリコ オーソドックス スタイル サウスポー 12戦11勝(8KO)1敗 戦績 25戦2勝(6KO)3敗2分

石井武志の次戦｜放送・配信

吉良大弥の次戦が行われるLemino BOXING ダブル世界タイトルマッチは、9月2日(水)16時から開催。ネット動画配信サービスの『Leminoプレミアム』で、ライブ配信される。イベント終了後にはアーカイブ配信も予定されている。

日時 配信 配信時間 9月2日(水)16:00開演 Leminoプレミアム ライブ配信：9/2(水)16:00-

アーカイブ配信：9/2(水)23:30-9/16(水)23:59

Leminoプレミアム｜視聴方法

Lemino

前述の通り、Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチはLeminoで配信。Leminoプレミアムの登録が必要だが、31日間の無料体験視聴ができる。

プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、まずは気軽に体験利用してみよう。

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