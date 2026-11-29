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久保建英が先発したソシエダ、セビージャに敗れる。

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29日のラ・リーガ第14節、レアル・ソシエダは本拠地アノエタでのセビージャ戦を2-4で落とした。

ラ・リーガ前節ラシン戦（●2-3）、ヨーロッパリーグのクリスタル・パレス戦（●1-2）と連敗中のソシエダ。マタラッツォ監督は次のミッドウィークのレアル・マドリー戦を見据え、オヤルサバルをベンチに置くなどローテーションを行い、パレス戦では不出場だった久保を3試合ぶりにスタメンで起用している。

前半、ゴールは開始早々に生まれた。決めたのはセビージャ。1分、フアン・イグレシアスのクロスがGKレミーロの不用意な飛び出しを誘発し、混戦の中でフェリックス・コレイラがネットを揺らしている。

いきなり失点したソシエダは、ボールを保持して攻めに出るも、セビージャの組織立った守備を前になかなかシュートまで持ち込めない。いつも通り右サイドでプレーする久保はというと、ボールを持てばやはり2枚マークがついて、ドリブルでカットインする可能性は潰されてしまう。それでも縦に抜けてクロスを送ったり、中盤まで下がって攻撃の組み立てに参加したり、運ぶドリブルを見せたりと、できる限りのプレーは見せる。そして21分にはペナルティーエリア手前から左足でシュートを放ったが、これは枠の左に外れた。

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そして37分、ソシエダの攻撃をうまく防ぐセビージャが追加点を獲得した。フアン・イグレシアスが再び高精度のクロスを送り、バルガスがヘディングシュートを決め切っている。2点のビハインドを負ったソシエダは40分、ペナルティーエリア内右に侵入した久保の横パスからアランブルがシュートを放つも、これも枠を捉えられず。0-2で前半終了を迎えた。

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マタラッツォ監督はハーフタイムにオスカールソンとの交代でオヤルサバルを投入。迎えた後半、そのオヤルサバルも交えた展開から、ソシエダが1点を返した。49分、左サイドを駆け抜けたセルヒオ・ゴメスのクロスをニアサイドのオヤルサバルがバックヘッドで後方に流す。中央で待ち受けていたスチッチが、ボレーシュートでネットを揺らした。

1点差に詰め寄ったソシエダは52分、ペナルティーエリア内右の久保が左足でボールを叩くが、これは枠の左へ。久保はボールを持てば、ここ最近よりも積極的なプレーを見せたが、焦りもあるのかキック精度が不足していた。

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マタラッツォ監督は73分に久保とソレールを下げてザハリャン、Bチームのダニ・ディアスを投入。今季、序列を落としている久保は、状況を逆転させるほどの活躍は見せられずベンチに戻ることになった。その後、同点を目指して前傾姿勢で攻めるソシエダだったが、84分にセビージャのトランジションの餌食になる。ゴール前、中央から守備陣を崩されて、フォハナにシュートを決められた。

だがソシエダはあきらめず、90分に再び1点差とするゴールを記録。左サイドのオヤルサバルがクロスを放つと、ダニ・ディアスがその快速を生かして一気にゴール前に詰め寄り、右足でボールを押し込んだ。強烈なスピードを売りとするBチームの20歳FWは、バレネチェアが長期離脱となった際、久保と同じく期待を寄せられた選手だった。日本人MFと右サイドのポジションを争う、新たなライバルになるのかもしれない。

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再び希望を灯したソシエダは猛攻を仕掛け続けたが、97分に再びセビージャのトランジションを許して、イサーク・ロメロにシュートを決められて4失点目。結局、2点ビハインドで試合終了のホイッスルを聞き、公式戦3連敗、ラ・リーガ2連敗を喫している（現在ラ・リーガ5位に位置）。