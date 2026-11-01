久保建英が2試合ぶり出場…75分からピッチに立つも見せ場つくれず。ソシエダ、アトレティックとのダービーを1-2で落とす

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レアル・ソシエダ、バスクダービーで敗れる。

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1日のラ・リーガ第11節、レアル・ソシエダは敵地サン・マメスでのアトレティック・クルブ戦を1-2で落とした。日本代表MF久保建英は2試合連続でベンチスタートとなり、75分から出場している。

ビルバオとサン・セバスティアンの両雄が激突するバスクダービー。ソシエダのマタラッツォ監督は、この伝統の一戦で久保を再びベンチスタートとしている。ソシエダの中盤から前線のスタメンはMFゲデス、ゴロチャテギ、ソレール、バレネチェア、FWスチッチ、オヤルサバル。

先制点を決めたのはホームのアトレティックだった。14分、ニコ・ウィリアムズの浮き球のパスから兄のイニャキ・ウィリアムズがDFラインを突破し、GKレミーロを眼前にループシュートを放ってネットを揺らした。だがソシエダも反撃に転じると、29分にスコアをタイに戻す。ペナルティーエリア手前のスチッチがその長い右足を振り抜き、グラウンダーのボールをネットに突き刺した。

ソシエダはさらに35分、オヤルサバルのお膳立てからバレネチェアが決定機を迎えるも、これはGKウナイ・シモンがセーブ。逆転のチャンスを逃すと、前半ATにアトレティックが再び勝ち越した。ペナルティーエリア内に侵入したニコ・ウィリアムズがアランブルに倒されてPKの判定に。キッカーのベレンゲルがこのシュートをきっちり決め切った。試合はアトレティックの1点リードで折り返す。

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後半はソシエダがボールを保持して攻め込み、アトレティックが堅守速攻を見せる展開に。マタラッツォ監督は61分にバレネチェアをオスカールソンに代え、さらに75分にはゴロチャテギ、スチッチを下げてトゥリエンテス、久保をピッチに立たせた。久保の出場は2試合ぶりとなる。

久保は右サイドを出発点にしつつ、中央にも流れながらプレー。中央でファウルを誘発する場面はあったが、全体的なプレー精度は低めだった。右足のシュートをミートし切れなかったり、送ったクロスが高すぎてファーへ流れたりするなど、持ち味や存在感を発揮することはできなかった。ソシエダは結局、再びアトレティックに追いつくことはできず、1点ビハインドのまま試合終了のホイッスルを迎えている。