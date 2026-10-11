苦境に立たされた久保建英…ソシエダで5戦連続ベンチ＆2戦連続出場機会なし。チームはデポルティボに3-2勝利

11日のラ・リーガ第8節、レアル・ソシエダは本拠地アノエタでのデポルティボ戦に3-2で勝利した。日本代表MF久保建英は5試合連続のベンチスタートとなり、2戦連続で出場機会がなかった。

3週間にわたるインターナショナルウィーク後の一戦。ソシエダのマタラッツォ監督は、久保をまたもベンチスタートとした。

日本からの長旅を終えたばかりというエクスキューズはもちろんある。が、ここまでの起用方法を見れば、久保がレギュラーから陥落したことは明らかだ。日本が誇る天才MFはこれから、与えられる出場機会を最大限生かしていかなくてはならない。ソシエダの中盤から前線にかけてのスタメンは、MFが右からバレネチェア、ヤンヘル・エレーラ、カルロス・ソレール、ゲデス、FWがスチッチ、ザハリャン。

前半、ソシエダはボールを保持しながらも、アタッキングサードで効果的な崩しを見せることができない状況が続く。しかし29分に迎えたコーナーキックからスコアを動かすことに成功。ショートコーナーからソレールがクロスを送り、ジョン・マルティンがヘディングシュートでネットを揺らした。

最も骨の折れる先制点の記録……スペイン語で言う「アブリール・ラ・ラタ（缶詰を開ける）」を成し遂げたソシエダは、さらに34分に追加点を記録。ペナルティーアークのザハリャンが右足で強烈なシュートを繰り出し、地を這うボールが枠内に収まった。試合は2-0で折り返しを迎える。

後半、ソシエダは54分に迎えた速攻でゲデスもゴールを決めてリードを3点に広げる。マタラッツォ監督は直後にザハリャン、ゲデスをオチエン、オヤルサバルに代えるが、ここから雲行きが怪しくなる。デポルティボが攻勢を強めると、攻守が激しく入れ替わる展開となり、61分にマリオ・ソリアーノが3-1とするゴールを決める。さらに66分にはペナルティーエリア内でパブロ・マリンがンソンゴ・ビルを倒して一発退場に。このPKをジェレマイが決め切って（デポルティボの象徴はこれがラ・リーガ1部初得点）、アウェーチームが1点差まで迫った。

数的不利に陥り、デポルティボの猛攻に耐えることになったソシエダ。83分には速攻からオヤルサバルがGKレオ・ロマンと1対1となる場面を迎えたが、ソシエダの象徴はこのシュートを決めきれなかった。苦しむソシエダだったが89分、オヤルサバルを倒したアマトゥッチがレッドカードで退場に。数的不利が解消されると、リードを維持したまま試合終了のホイッスルを迎えている。

連勝のソシエダは勝ち点を13として、暫定で6位に順位を上げた。久保は前節バレンシア戦に続いて出場機会を得られず。退場者が出た影響もあっただろうが、その前の選手交代でオチエンの起用が優先されるなど、序列の低下を感じさせている。