ソシエダMF久保建英、チェルシーとのテストマッチで躍動！スペイン紙「ラ・レアル最高の選手。攻撃の中心となった」

レアル・ソシエダは15日にチェルシーとの親善試合に臨んだ。先発のMF久保建英はこの試合でチームの攻撃を引っ張るなど、確かな存在感を放っている。

シャビ・アロンソ監督が新たに率いるチェルシーと、敵地スタンフォード・ブリッジで対戦したソシエダ。久保は4-3-3の右ウィングとしてプレーし、チェルシー守備陣に手を焼かせている。

先制したのはチェルシー。9分、GKレミーロが弾いたボールをロジャーズに押し込んだ。早々にビハインドを負ったソシエダは反撃に出て、久保を中心とした攻撃を見せる。日本人MFは24分、緩急をつけたドリブルからシュートを放ち、サイドネットを揺らしたと思えば、29分にはペナルティーエリア右からグラウンダーのクロスでソレールのシュートを導いた（左足の裏でボールを転がして瞬時に右足でクロス。チェルシー守備陣は対応できず）。

久保はその後もボールを持てばキレあるプレーを披露し、44分には同点弾のきっかけをつくっている。ペナルティーエリア内右でボールを持った背番号14は、自ら内に切れ込み左足でシュートを打つが、これはDFに弾かれる。そしてペナルティーエリア内に跳ね返ったボールからアランブルがダイレクトシュートを放ち、ゴールネットに突き刺した。

前半は1-1で終了。ソシエダの攻撃におけるキーマンは間違いなく久保で、スペイン紙『アス』は「ラ・レアル最高の選手はクボ」「クボはレアル・ソシエダの攻撃の中心となっている。しかしチーム全体ではアタッキングサードでのプレー精度を欠いていた」と評していた。

後半、チェルシーは46分にジョアン・ペドロが加点して勝ち越し。再びリードを奪われたソシエダのマタラッツォ監督は、60分に選手交代を敢行して、久保らを下げてオヤルサバルらをピッチに立たせた。しかしその後、堅実なプレーを見せるチェルシー相手になかなかチャンスを生むことができず、76分に速攻からジョアン・ペドロの2点目を許して勝負あり。ソシエダが1-3でシャビ・アロンソ監督率いるチームに敗れている。

なおソシエダはこれで今季プレシーズンの親善試合をすべて消化。21日にラ・リーガ初戦、アウェーでのベティス戦を迎えることになる。