国王杯優勝のソシエダ、久保建英「僕はPK戦7人目のキッカーで…ちょっとビビってましたね」

18日のコパ・デル・レイ決勝で、PK戦の末にアトレティコ・マドリーを破り、5年ぶり4回目の優勝を果たしたレアル・ソシエダ。プロキャリア初タイトルを獲得したMF久保建英が、この一戦を振り返った。

2回にわたりリードを得ながらもアトレティコに追いつかれ、同点のまま延長戦を終えることになったソシエダ。だがPK戦で、GKウナイ・マレロがFWアレクサンデル・スルロット、FWフリアン・アルバレスのシュートを連続でストップするなど活躍し、4-3の勝利を果たした。久保は負傷から復帰したばかりということもあり、この試合の88分から出場。攻守両面で激しく動き、スルーパスでチャンスを創出するなど存在感を見せてタイトル獲得に貢献している。

試合後、スペイン『ラディオ・マルカ』とのインタビューに応じた久保は、まずPK戦について言及。PKが苦手と告白したこともある日本人MFは、7人目のキッカーだったという。

「僕は7人目だったんですが、ちょっとビビってました（笑）。（ソシエダの5人目のキッカーパブロ・マリンが）決めることを願っていた？ 願っていましたね」

「スルロットとフリアン・アルバレスのPK失敗？ （元チームメートの）スルロットは『頼むから失敗しろ！』と願っていました（笑）。とは言いつつ、本当にそうなるとは思っていませんでしたね。2人とも決めると思っていましたが、期待を上回りました」

アトレティコは先週のミッドウィークにチャンピオンズリーグ準々決勝バルセロナ戦をこなしていた。日程的に、ソシエダの方がフィジカル的な余裕があったのだろうか。

「彼らはまるで動物のようで、そんなに影響があったとは思わないです。ただバルセロナに勝ったという感動は影響したのかと……。僕たちが今日の試合の3日後に新たな重要な一戦に臨むようなものですし、その陶酔感からうまく試合に入れなかった可能性はありますね。分かりませんけど。それは彼らに聞いてみてください」

今季、ソシエダに残された大会はラ・リーガのみに。久保はワールドカップも見据えて、集中して一試合一試合に取り組んでいく意欲を示している。

「ほかの人は知りませんが、僕は集中しています。自分のレベルを取り戻さないといけなくて、出場時間を手にする必要があります。ワールドカップもありますしね。今日はタイトルを獲得しましたが、僕自身は気を抜くことができないです。それに分からないですが、次のヘタフェ戦では花道もつくられるはずです。そういう試合で負けることは許されません」

キャリア初タイトルについては、やはり喜びを感じているという。

「以前はすべてを勝ち取っていましたが、プロになってからはこういった試合でいつも負けてきました。自分の空っぽの棚にトロフィーを置けることには大きな満足感があります」

またこの試合の後、祝い事の定番クバタ（以前はキューバリブレを指していたが、現在はカクテル全般に使われる言葉）を飲むかと問われると、こう返している。

「クバタは知っているか？ 知ってはいます。今日は飲むか？ 僕はプロフェッショナルでありたいですが、とりあえず流れに身を任せようかと」

「お気に入りのクバタはあるか？ ジン？ ウォッカ？ お酒についてはまるっきり分からないです。年末にチームメートたちと出かけて、レッドブルとウォッカのを飲みましたが……それはとても良かったです」

また、『ラディオ・マルカ』のパーソナリティーから「タケ、一つ秘密を言おうか。ラ・レアルがプレーしているとき、僕たちは君がMVPになることを願っているんだ。君の話術が大好きだから、MVPとなって話してほしいのさ」と言われると、次のように返答した。

「（笑）。ああ、ただ話してほしいからで、良いプレーを見たいとかではないんですね。MVPになるんだったら良いプレーを見せたに決まっている？ まあ、そうですね。ありがとうございます」

「まあ水曜の試合で、また僕が話すことになるんじゃないかと。必要なのは、そういうメンタリティーですよね？」



