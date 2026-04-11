ソシエダ監督マタラッツォ、83日ぶり復帰の久保建英を称賛…「本当に良かった。彼の途中出場からチームは最高の顔つきを見せた」

レアル・ソシエダのペッレグリーノ・マタラッツォ監督が、実戦復帰を果たしたMF久保建英を称賛している。

1月18日に左足の筋断裂に苦しんだ久保が、83日ぶりにピッチに戻ってきた。

11日に行われたラ・リーガ第31節、本拠地アノエタでのアラベス戦。久保は2-2の状況だった54分から途中出場を果たした。背番号14がピッチに立つと、スタジアム中の観客が大歓声を上げて“愛すべき日本人選手”の復帰を喜んでいる。

すると60分、その久保がソシエダのゴールを導く。左サイドのゲデスがペナルティーエリアにクロスを送ると、久保がエリア内右に凄まじい勢いで走り込み、ヘディングで中央にボールを折り返した。するとオスカールソンがヘディングシュートを決めて、ソシエダは一時逆転を達成。久保は今季のラ・リーガ成績を19試合2得点4アシストとした。

ソシエダはその後も攻勢を見せ、久保は圧倒的な切れ味のドリブルでチャンスを創出するなど、チームを牽引。だが後半アディショナルタイムにアラベスの同点ゴールを許し、試合は3-3のドローで終了している。

それでもマタラッツォ監督は、久保の復帰に大きな手応えをつかんだようだ。試合後会見では、次のように語っている。

「彼は本当に良かった。良い形で試合に入れたね。彼が出場してからの10分間は、チームは最高の顔つきを見せたよ」

「いずれにしても、彼はプレーリズムを取り戻さなくてはいけない。今日はとてもポジティブだったね」

ソシエダの次戦は、18日に行われるコパ・デル・レイ決勝アトレティコ・マドリー戦。久保にとってはプロキャリアで初めて臨むタイトルマッチだが、この日のアラベス戦のようにチームに貢献し、トロフィーを引き寄せることはできるのだろうか。サポーターが上げた大歓声には、そうした期待も含まれている。