11日のラ・リーガ第31節、レアル・ソシエダは本拠地アノエタでのアラベス戦を3-3で引き分けた。日本代表MF久保建英はベンチスタートとなり、54分から83日ぶりの実戦復帰。チームの逆転ゴールをアシストしている。

ソシエダにとっては、18日のコパ・デル・レイ決勝アトレティコ・マドリー戦前に臨む最後の試合。1月18日に左足の筋断裂に苦しみ、先に完治したばかりの久保にとっては、実戦復帰を果たす最後のチャンスとなる。マタラッツォ監督はそんな日本人MFを2試合連続でベンチに置いて、中盤から前線にかけてはMFスチッチ、トゥリエンテス、ソレール、バレネチェア、FWブライス、オスカールソンを起用している。

前半は激しい打ち合いとなった。先制したのは堅守速攻を見せるアラベス。3分、レバシュが折り返したボールがチャレタ＝ツァルのオウンゴールを誘発した。しかしソシエダは14分、スチッチがミドルシュートを決めて同点に追いつく。

1-1のまま10分が経過し、アラベスが再びリードを奪う。再び左サイドからソシエダの守備を切り崩すと、折り返されたボールがGKレミーロ→ディアバテの順に当たり、枠内に転がっている。だがソシエダも食い下がり、27分に今度はトゥリエンテスがミドルを突き刺して、2-2として試合を折り返した。

激しい雨が降る後半、ソシエダはボールこそ保持するものの、アラベスの守備をなかなか崩すことができない。マタラッツォ監督は54分に交代カードを切り、ブライスとの交代で久保を投入。観客はまずブライスに喝采を送り、そして久保がピッチに立つと、大歓声を上げて“愛すべき日本人選手”の復帰を喜んでいる。

すると60分、その久保がソシエダの逆転ゴールを導いた。右サイドからのフリーキックの場面、左サイドに流れたボールをゲデスがペナルティーエリア内に送ると、久保がエリア内右に凄まじい勢いで走り込む。日本人MFが頭で折り返したボールをオスカールソンが押し込み、ソシエダはスコアをひっくり返している。久保は今季のラ・リーガ成績を、これで19試合2得点4アシストとした。

ついにリードを得たソシエダは、その後アラベスの反撃を受け止めながら、ポゼッション＆速攻を織り交ぜた攻撃で4点目を狙う。久保はというと、まだプレーリズムをつかみかねているところもあったが、ギアが噛み合えば個人技で相手の脅威となった。80分、久保はあの圧倒的なキレのドリブルでパラダを抜き去って、ペナルティーエリア内右に侵入。しかし右足で折り返したボールを、ソレールは頭でミートできず。流れたボールからゲデスがシュートを放ったものの、これは相手DFに弾かれた。

ソシエダは91分、アレニャーを踏みつけたセルヒオ・ゴメスが一発退場となり数的不利に陥る。この退場によってアディショナルタイムが延長されると、97分にアラベスが同点ゴールを決めた。久保のボールロストをきっかけとするショートカウンターから、ルーカス・ボジェがミドルシュートを放ち、GKレミーロを破っている。試合は結局、3-3のドローで終了のホイッスルが吹かれている。

連勝を逃したソシエダは、勝ち点を42までしか伸ばせず。カンファレンスリーグ出場圏6位セルタと暫定勝ち点2差、ヨーロッパリーグ出場圏5位ベティスと暫定勝ち点3差で7位につけている。