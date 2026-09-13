久保建英が2戦連続でベンチスタート…“控え選手”に序列低下か。レアル・ソシエダはアトレティコに0-3敗戦

13日のラ・リーガ第5節、レアル・ソシエダ対アトレティコ・マドリーは3-0でアトレティコの勝利に終わった。ソシエダの日本代表MF久保建英は2試合連続でベンチスタートとなり、72分から2試合ぶりの出場を果たしている。

前節エルチェ戦（3-2）で今季2勝目を挙げたソシエダ。今節、本拠地アノエタに迎えるのはアトレティック・クルブ戦（0-3）、リヴァプール戦（1-2）とアウェーで2連敗を喫して、その真価が疑われているアトレティコである。

マタラッツォ監督はエルチェ戦で出場機会を与えなかった久保を再びベンチスタートに。オチエンも今回は控えとして、代わりにバレネチェアを右サイドハーフとしている。久保はコンディションに問題を抱えている可能性もあるが、そうでなければ主力やレギュラーといったステータスを失い、控え選手に序列が低下したと考えざるを得ない状況だ。

試合はチャンスに乏しい手堅い展開に。フリアン・アルバレスが筋肉過負荷で急遽出場できなくなったアトレティコは、固定のストライカーがいないために攻撃の狙いが定まらない。ルックマン、イ・ガンインが最前線でプレーするも、誰がチャンスメイクを行い誰がフィニッシュするかが不透明で、中途半端なプレーに終始している。25分にはイ・ガンインのクロスからヒュルマンドがヘディングシュートを放つも、これは枠の左に外れた。

一方、ソシエダのプレーも完璧とまでは言えなかったが、それでもアトレティコよりはゴールに近づいた。34分にはCKの流れからスチッチがシュートまで持ち込んだが、これはわずかに枠の外へ。また41分にはペナルティーエリア手前からのFKでセルヒオ・ゴメスが直接シュートを狙うも、GKオブラクのセーブに阻まれている。試合はスコアレスのまま折り返した。

後半もゴールに近づいたのはソシエダだったが、フィニッシュフェーズの部分で精度を欠き続ける。マタラッツォ監督は72分に交代カードを切り、バレネチェア、ゲデスを下げてオチエン、そして久保を投入。また78分にはソレール、オヤルサバルとの交代でゴロチャテギ、オスカールソンもピッチに立たせた。

だがしかし、それ以降に主導権を握ったのはコケなどを投入したアトレティコの方で、84分にアノエタを失意に沈ませる先制点を記録した。ソシエダのペナルティーエリア内で、オチエンがハンドを犯してPKの判定。キッカーのグリマルドが、GKレミーロの意表を突くコロコロとしたシュートで、ネットを揺らしている。

終盤はソシエダがボールを持って攻め込み、アトレティコが速攻から追加点を狙う展開に。そして89分、途中出場のジョナサン・デイヴィッドが、アトレティコ加入後初ゴールを決めた。カナダ代表FWは自らペナルティーエリア内にボールを持ち込み、1人をかわしてから左足のシュートを決め切っている。

帰路につく観客が増える中、ソシエダは最後の猛攻を仕掛けるもゴールを奪えず。すると95分、アトレティコはカウンターからジュリアーノが3点目を決め、ソシエダに引導を渡した。久保はここ最近の試合と同じく、ほとんど存在感がなかった。