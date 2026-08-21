【久保建英】レアル・ソシエダ26-27の全試合テレビ放送・ネット配信予定まとめ

2026-27シーズンのラ・リーガが開幕する。レアル・ソシエダに所属する久保建英にとっても、新シーズンはさらなる飛躍が期待される一年となる。

本記事では、久保建英が所属するレアル・ソシエダの2026-27シーズン全試合の日程や対戦カード、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ラ・リーガ｜最新試合予定・放送/配信局

※すべて日本時間。

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

レアル・ソシエダ26-27の全試合テレビ放送・ネット配信予定は？

久保建英が所属するレアル・ソシエダの2026-27シーズンのラ・リーガは、日本国内では『DAZN』と『U-NEXT』でライブ配信される予定だ。ラ・リーガは両サービスによる共同独占配信となっており、レアル・ソシエダのリーグ戦もネット配信で視聴する形となる。

地上波、BS、CSでのテレビ放送予定は現時点でなく、国内で視聴する場合はDAZNまたはU-NEXTの利用が基本となる。U-NEXTではサッカーパック、DAZNではDAZN Standardなどの対象プランに加入することで視聴できる。

なお、レアル・ソシエダは昨季のコパ・デル・レイを制したため、2026-27シーズンはラ・リーガに加えてUEFAヨーロッパリーグにも出場する。

節 開催日 対戦カード 会場 放送・配信予定 第2節 2026年8月22日(土) ベティス vs レアル・ソシエダ アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第1節 2026年8月27日(木) レアル・マドリード vs レアル・ソシエダ アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第3節 2026年8月30日(日) レアル・ソシエダ vs エスパニョール ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第6節 2026年9月4日(金) レアル・ソシエダ vs セルタ ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第4節 2026年9月8日(月) エルチェ vs レアル・ソシエダ アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第5節 2026年9月14日(月) レアル・ソシエダ vs アトレティコ・マドリード ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第7節 2026年9月21日(月) バレンシア vs レアル・ソシエダ アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第8節 2026年10月12日(月) レアル・ソシエダ vs デポルティボ ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第9節 2026年10月19日(月) マラガ vs レアル・ソシエダ アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第10節 2026年10月26日(月) レアル・ソシエダ vs レバンテ ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第11節 2026年11月2日(月) アスレティック・ビルバオ vs レアル・ソシエダ アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第12節 2026年11月9日(月) レアル・ソシエダ vs ラージョ・バジェカーノ ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第13節 2026年11月23日(月) ラシン・サンタンデール vs レアル・ソシエダ アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第14節 2026年11月30日(月) レアル・ソシエダ vs セビージャ ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第15節 2026年12月7日(月) ビジャレアル vs レアル・ソシエダ アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第16節 2026年12月14日(月) レアル・ソシエダ vs ヘタフェ ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第17節 2026年12月21日(月) バルセロナ vs レアル・ソシエダ アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第18節 2027年1月4日(月) レアル・ソシエダ vs オサスナ ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第19節 2027年1月11日(月) アラベス vs レアル・ソシエダ アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第20節 2027年1月18日(月) アトレティコ・マドリード vs レアル・ソシエダ アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第21節 2027年1月25日(月) レアル・ソシエダ vs マラガ ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第22節 2027年2月1日(月) レバンテ vs レアル・ソシエダ アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第23節 2027年2月8日(月) レアル・ソシエダ vs レアル・マドリード ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第24節 2027年2月15日(月) レアル・ソシエダ vs ベティス ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第25節 2027年2月22日(月) デポルティボ vs レアル・ソシエダ アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第26節 2027年3月1日(月) レアル・ソシエダ vs エルチェ ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第27節 2027年3月8日(月) セビージャ vs レアル・ソシエダ アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第28節 2027年3月15日(月) ヘタフェ vs レアル・ソシエダ アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第29節 2027年3月22日(月) レアル・ソシエダ vs アラベス ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第30節 2027年4月5日(月) レアル・ソシエダ vs バレンシア ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第31節 2027年4月12日(月) ラージョ・バジェカーノ vs レアル・ソシエダ アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第32節 2027年4月19日(月) レアル・ソシエダ vs ラシン・サンタンデール ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第33節 2027年4月22日(木) エスパニョール vs レアル・ソシエダ アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第34節 2027年5月3日(月) レアル・ソシエダ vs アスレティック・ビルバオ ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第35節 2027年5月10日(月) オサスナ vs レアル・ソシエダ アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第36節 2027年5月17日(月) レアル・ソシエダ vs バルセロナ ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 第37節 2027年5月24日(月) セルタ vs レアル・ソシエダ アウェイ DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ 最終節 2027年5月31日(月) レアル・ソシエダ vs ビジャレアル ホーム DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ

※日程は日本時間。テレビ放映権や大会日程の都合により、開催日・キックオフ時間・配信予定は変更となる場合があります。

【久保建英】レアル・ソシエダ戦のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】ラ・リーガ、プレミアリーグが全試合で視聴可能！

U-NEXT

「U-NEXTサッカーパック」では、プレミアリーグとエールディビジを独占でライブ配信。さらに、ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月実質1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【DAZN】年間プランがお得

DAZN

『DAZN』では、2026-27シーズンのラ・リーガをライブ配信する。レアル・マドリードやバルセロナ、アトレティコ・マドリードなど、欧州屈指のクラブがしのぎを削るスペイン最高峰リーグを視聴可能だ。DAZNであれば年間プランでの加入がお得。シーズンを通して視聴されたい方は年間プランの登録がおすすめだ。

さらに、DAZNでは新シーズンのJリーグをはじめ、サッカー以外のスポーツコンテンツも配信されている。この機会にDAZNへ登録し、国内外の注目スポーツを見放題で楽しもう。

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。