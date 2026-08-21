【久保建英】レアル・ソシエダ26-27の全試合テレビ放送・ネット配信予定まとめ

2026-27シーズンのラ・リーガが開幕する。レアル・ソシエダに所属する久保建英にとっても、新シーズンはさらなる飛躍が期待される一年となる。
本記事では、久保建英が所属するレアル・ソシエダの2026-27シーズン全試合の日程や対戦カード、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
ラ・リーガ｜最新試合予定・放送/配信局
※すべて日本時間。
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
レアル・ソシエダ26-27の全試合テレビ放送・ネット配信予定は？
久保建英が所属するレアル・ソシエダの2026-27シーズンのラ・リーガは、日本国内では『DAZN』と『U-NEXT』でライブ配信される予定だ。ラ・リーガは両サービスによる共同独占配信となっており、レアル・ソシエダのリーグ戦もネット配信で視聴する形となる。
地上波、BS、CSでのテレビ放送予定は現時点でなく、国内で視聴する場合はDAZNまたはU-NEXTの利用が基本となる。U-NEXTではサッカーパック、DAZNではDAZN Standardなどの対象プランに加入することで視聴できる。
なお、レアル・ソシエダは昨季のコパ・デル・レイを制したため、2026-27シーズンはラ・リーガに加えてUEFAヨーロッパリーグにも出場する。
|節
|開催日
|対戦カード
|会場
|放送・配信予定
|第2節
|2026年8月22日(土)
|ベティス vs レアル・ソシエダ
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第1節
|2026年8月27日(木)
|レアル・マドリード vs レアル・ソシエダ
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第3節
|2026年8月30日(日)
|レアル・ソシエダ vs エスパニョール
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第6節
|2026年9月4日(金)
|レアル・ソシエダ vs セルタ
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第4節
|2026年9月8日(月)
|エルチェ vs レアル・ソシエダ
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第5節
|2026年9月14日(月)
|レアル・ソシエダ vs アトレティコ・マドリード
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第7節
|2026年9月21日(月)
|バレンシア vs レアル・ソシエダ
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第8節
|2026年10月12日(月)
|レアル・ソシエダ vs デポルティボ
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第9節
|2026年10月19日(月)
|マラガ vs レアル・ソシエダ
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第10節
|2026年10月26日(月)
|レアル・ソシエダ vs レバンテ
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第11節
|2026年11月2日(月)
|アスレティック・ビルバオ vs レアル・ソシエダ
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第12節
|2026年11月9日(月)
|レアル・ソシエダ vs ラージョ・バジェカーノ
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第13節
|2026年11月23日(月)
|ラシン・サンタンデール vs レアル・ソシエダ
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第14節
|2026年11月30日(月)
|レアル・ソシエダ vs セビージャ
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第15節
|2026年12月7日(月)
|ビジャレアル vs レアル・ソシエダ
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第16節
|2026年12月14日(月)
|レアル・ソシエダ vs ヘタフェ
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第17節
|2026年12月21日(月)
|バルセロナ vs レアル・ソシエダ
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第18節
|2027年1月4日(月)
|レアル・ソシエダ vs オサスナ
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第19節
|2027年1月11日(月)
|アラベス vs レアル・ソシエダ
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第20節
|2027年1月18日(月)
|アトレティコ・マドリード vs レアル・ソシエダ
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第21節
|2027年1月25日(月)
|レアル・ソシエダ vs マラガ
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第22節
|2027年2月1日(月)
|レバンテ vs レアル・ソシエダ
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第23節
|2027年2月8日(月)
|レアル・ソシエダ vs レアル・マドリード
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第24節
|2027年2月15日(月)
|レアル・ソシエダ vs ベティス
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第25節
|2027年2月22日(月)
|デポルティボ vs レアル・ソシエダ
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第26節
|2027年3月1日(月)
|レアル・ソシエダ vs エルチェ
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第27節
|2027年3月8日(月)
|セビージャ vs レアル・ソシエダ
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第28節
|2027年3月15日(月)
|ヘタフェ vs レアル・ソシエダ
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第29節
|2027年3月22日(月)
|レアル・ソシエダ vs アラベス
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第30節
|2027年4月5日(月)
|レアル・ソシエダ vs バレンシア
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第31節
|2027年4月12日(月)
|ラージョ・バジェカーノ vs レアル・ソシエダ
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第32節
|2027年4月19日(月)
|レアル・ソシエダ vs ラシン・サンタンデール
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第33節
|2027年4月22日(木)
|エスパニョール vs レアル・ソシエダ
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第34節
|2027年5月3日(月)
|レアル・ソシエダ vs アスレティック・ビルバオ
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第35節
|2027年5月10日(月)
|オサスナ vs レアル・ソシエダ
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第36節
|2027年5月17日(月)
|レアル・ソシエダ vs バルセロナ
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|第37節
|2027年5月24日(月)
|セルタ vs レアル・ソシエダ
|アウェイ
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
|最終節
|2027年5月31日(月)
|レアル・ソシエダ vs ビジャレアル
|ホーム
|DAZN／U-NEXT／DMM×DAZNホーダイ
※日程は日本時間。テレビ放映権や大会日程の都合により、開催日・キックオフ時間・配信予定は変更となる場合があります。
【久保建英】レアル・ソシエダ戦のおすすめ視聴方法
【U-NEXT】ラ・リーガ、プレミアリーグが全試合で視聴可能！
U-NEXT
「U-NEXTサッカーパック」では、プレミアリーグとエールディビジを独占でライブ配信。さらに、ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。
U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！
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U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順
- 「U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
- 「サッカーパックを始める」をタップ
- 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
- 必要情報を入力して登録完了！
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。
【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得
DMM
DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
【DAZN】年間プランがお得
DAZN
『DAZN』では、2026-27シーズンのラ・リーガをライブ配信する。レアル・マドリードやバルセロナ、アトレティコ・マドリードなど、欧州屈指のクラブがしのぎを削るスペイン最高峰リーグを視聴可能だ。DAZNであれば年間プランでの加入がお得。シーズンを通して視聴されたい方は年間プランの登録がおすすめだ。
さらに、DAZNでは新シーズンのJリーグをはじめ、サッカー以外のスポーツコンテンツも配信されている。この機会にDAZNへ登録し、国内外の注目スポーツを見放題で楽しもう。
※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。