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Real Sociedad v Real Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport
Aoi Fujimiya

【久保建英】レアル・ソシエダ26-27の全試合テレビ放送・ネット配信予定まとめ

ラ・リーガ
久保建英
レアル・ソシエダ

久保建英所属レアル・ソシエダはどこで見られる？26-27ラ・リーガ全38試合の配信予定を紹介。

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2026-27シーズンのラ・リーガが開幕する。レアル・ソシエダに所属する久保建英にとっても、新シーズンはさらなる飛躍が期待される一年となる。

久保建英出場予定のレアル・ソシエダ戦はU-NEXTでライブ配信！初月をお得に登録

本記事では、久保建英が所属するレアル・ソシエダの2026-27シーズン全試合の日程や対戦カード、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ラ・リーガ｜最新試合予定・放送/配信局

ベティス 対 レアル・ソシエダ
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レアル・マドリー 対 レアル・ソシエダ
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レアル・ソシエダ 対 エスパニョール
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※すべて日本時間。
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

レアル・ソシエダ26-27の全試合テレビ放送・ネット配信予定は？

久保建英が所属するレアル・ソシエダの2026-27シーズンのラ・リーガは、日本国内では『DAZN』と『U-NEXT』でライブ配信される予定だ。ラ・リーガは両サービスによる共同独占配信となっており、レアル・ソシエダのリーグ戦もネット配信で視聴する形となる。

地上波、BS、CSでのテレビ放送予定は現時点でなく、国内で視聴する場合はDAZNまたはU-NEXTの利用が基本となる。U-NEXTではサッカーパック、DAZNではDAZN Standardなどの対象プランに加入することで視聴できる。

なお、レアル・ソシエダは昨季のコパ・デル・レイを制したため、2026-27シーズンはラ・リーガに加えてUEFAヨーロッパリーグにも出場する。

開催日対戦カード会場放送・配信予定
第2節2026年8月22日(土)ベティス vs レアル・ソシエダアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第1節2026年8月27日(木)レアル・マドリード vs レアル・ソシエダアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第3節2026年8月30日(日)レアル・ソシエダ vs エスパニョールホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第6節2026年9月4日(金)レアル・ソシエダ vs セルタホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第4節2026年9月8日(月)エルチェ vs レアル・ソシエダアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第5節2026年9月14日(月)レアル・ソシエダ vs アトレティコ・マドリードホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第7節2026年9月21日(月)バレンシア vs レアル・ソシエダアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第8節2026年10月12日(月)レアル・ソシエダ vs デポルティボホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第9節2026年10月19日(月)マラガ vs レアル・ソシエダアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第10節2026年10月26日(月)レアル・ソシエダ vs レバンテホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第11節2026年11月2日(月)アスレティック・ビルバオ vs レアル・ソシエダアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第12節2026年11月9日(月)レアル・ソシエダ vs ラージョ・バジェカーノホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第13節2026年11月23日(月)ラシン・サンタンデール vs レアル・ソシエダアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第14節2026年11月30日(月)レアル・ソシエダ vs セビージャホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第15節2026年12月7日(月)ビジャレアル vs レアル・ソシエダアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第16節2026年12月14日(月)レアル・ソシエダ vs ヘタフェホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第17節2026年12月21日(月)バルセロナ vs レアル・ソシエダアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第18節2027年1月4日(月)レアル・ソシエダ vs オサスナホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第19節2027年1月11日(月)アラベス vs レアル・ソシエダアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第20節2027年1月18日(月)アトレティコ・マドリード vs レアル・ソシエダアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第21節2027年1月25日(月)レアル・ソシエダ vs マラガホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第22節2027年2月1日(月)レバンテ vs レアル・ソシエダアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第23節2027年2月8日(月)レアル・ソシエダ vs レアル・マドリードホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第24節2027年2月15日(月)レアル・ソシエダ vs ベティスホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第25節2027年2月22日(月)デポルティボ vs レアル・ソシエダアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第26節2027年3月1日(月)レアル・ソシエダ vs エルチェホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第27節2027年3月8日(月)セビージャ vs レアル・ソシエダアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第28節2027年3月15日(月)ヘタフェ vs レアル・ソシエダアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第29節2027年3月22日(月)レアル・ソシエダ vs アラベスホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第30節2027年4月5日(月)レアル・ソシエダ vs バレンシアホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第31節2027年4月12日(月)ラージョ・バジェカーノ vs レアル・ソシエダアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第32節2027年4月19日(月)レアル・ソシエダ vs ラシン・サンタンデールホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第33節2027年4月22日(木)エスパニョール vs レアル・ソシエダアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第34節2027年5月3日(月)レアル・ソシエダ vs アスレティック・ビルバオホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第35節2027年5月10日(月)オサスナ vs レアル・ソシエダアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第36節2027年5月17日(月)レアル・ソシエダ vs バルセロナホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
第37節2027年5月24日(月)セルタ vs レアル・ソシエダアウェイDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ
最終節2027年5月31日(月)レアル・ソシエダ vs ビジャレアルホームDAZNU-NEXTDMM×DAZNホーダイ

※日程は日本時間。テレビ放映権や大会日程の都合により、開催日・キックオフ時間・配信予定は変更となる場合があります。

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【久保建英】レアル・ソシエダ戦のおすすめ視聴方法

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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