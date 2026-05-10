久保建英、絶妙パス3本で決定機演出も…現地評価は厳しく「彼にしては不調。一度も相手を抜けなかった」

レアル・ソシエダMF久保建英について、地元メディアがレアル・ベティス戦の評価を下している。

長期離脱から復帰後、パフォーマンスを上げていた久保建英。9日に行われたラ・リーガ第35節ベティス戦でも先発出場を果たすと、前半に絶妙なスルーパス3本で決定機を演出するなど攻撃の中心となっていたが、54分にベンチへと下がっている。チームは2-2のドローで試合を終えた。





そして久保建英のパフォーマンスについて、地元メディアが採点を実施。『noticias de Gipuzkoa』はチーム2位タイの「6」とし、以下のように指摘している。

「ポゼッションを失う場面もあったが、3つの素晴らしいパスで決定的なチャンスを演出している。早々に交代となったのは驚きだった」

一方で『EL DESMARQUE』バスク版は、及第点以下の「5」と採点。「右サイドに留まって相手守備を突破するボールを何度か通し、危険な状況を作り出した。しかし、時折アリツ・エルストンドが守備面でより多くのサポートを強いられている」と分析している。

さらにスペイン大手メディア『as』は、「この日本代表としては、非常に不調な試合だった。まだ本来の調子を取り戻せていない。一度も相手を抜き去ることができず、53分に交代している」と厳しい評価を下している。