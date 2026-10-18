久保建英、どん底から復活の狼煙を上げる！302日ぶりのゴールにアシストも記録…批判に対して結果で返答

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久保建英が1ゴール1アシスト！

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レアル・ソシエダで不調に喘いでいた日本代表MF久保建英が、ついに復活の狼煙を上げた。

ソシエダで6試合連続ベンチとなるなど、キャリアの中でもどん底の時期を過ごしていた久保。しかし18日のラ・リーガ第9節、敵地ラ・ロサレダでのマラガ戦で、7試合ぶりの先発出場を果たすと、衝撃的な活躍を見せている。

久保はキックオフから3分後、チームの先制点を決めた。右サイドからボールを持ち込むと、アタッキングサードで内に切れ込み、ペナルティーエリア手前右から魔法の左足を振った。回転がかかったボールはGKエレーロの横っ飛びを無効化して、枠内左のサイドネットを揺らしている。

久保のゴールは、2025年12月20日のレバンテ戦以来じつに302日ぶりのことだ。ゴールを決めた直後、久保は舌を出すなどひょうきんな仕草を見せたが、その後チームメートから祝福されるときも、一人で自陣に戻るときも笑顔はなく、何よりも安堵している様子だった。

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その後も久保は、ボールを持てば効果的なプレーを披露。16分にはペナルティーエリア内右に入り込み、今度は意表を突いて右足でシュートを放ったものの、これはエレーロのセーブに阻まれている。ソシエダは26分にGKレミーロのフィードからオスカールソンが追加点を決めて、2-0で試合を折り返した。

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迎えた後半、久保は59分にアシストを記録。右サイドでボールを保持すると、前半のようなシュートを恐れるDF2枚を引き付けてから、すぐ横に位置するオヤルサバルにパス。ソシエダの背番号10は、久保が空けたシュートコースへ向かって左足を叩き、今季初ゴールを決めている。1ゴール1アシストの久保は、72分に交代でピッチから下がっている。

ソシエダはその後、マラガに2点を返されたものの、67分にオヤルサバルがこの日2点目を決めると、73分にゲデスがダメ押しゴール。5-2で試合を締めくくり、ラ・リーガ3連勝を果たしている。

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今年1月や北中米ワールドカップで負った怪我の影響か、プレーの精彩を欠く日々が続き、一部のソシエダサポーターから「もう終わった選手」「この冬にでも退団すべき」「ピッチに出ても何もしない」など心ない言葉を向けられていた久保にとっては、改めてその才能と実力を見せつける一戦に。日本代表MFの反撃が、ここから始まることになりそうだ。