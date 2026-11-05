久保建英vs中村敬斗がELで実現！試合はどこで見られる？

2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)リーグフェーズ第4節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダと、中村敬斗を擁するオリンピック・リヨンが対戦。注目の日本人対決が実現する。

本記事では、レアル・ソシエダvsリヨンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

レアル・ソシエダvsリヨンはいつ？何時から？

2026-27シーズンのELリーグフェーズ第4節レアル・ソシエダvsオリンピック・リヨンは、日本時間2026年11月6日(金)にソシエダの本拠地エスタディオ・デ・アノエタで開催される。

キックオフは現地時間11月5日(木)18:45、日本時間では11月6日(金)2:45を予定。久保建英と中村敬斗による注目の日本人対決に期待が高まる。

項目 内容 対戦カード レアル・ソシエダ vs オリンピック・リヨン 大会 UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第4節 日程（日本時間） 2026年11月6日(金) 2:45キックオフ 日程（現地時間） 2026年11月5日(木) 18:45キックオフ 会場 エスタディオ・デ・アノエタ 日本人所属選手 久保建英(レアル・ソシエダ)、中村敬斗(オリンピック・リヨン)

レアル・ソシエダvsリヨンの中継予定は？

2026-27シーズンのELリーグフェーズ第4節、レアル・ソシエダvsリヨンは、テレビ『WOWOWライブ』、ネット『WOWOWオンデマンド』で生中継・ライブ配信を予定。ネット『Leminoプレミアム』でもライブ配信の予定だ。

今シーズンのELは、テレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』で全試合を中継・配信の予定。ネット『Leminoプレミアム』でもCLリーグフェーズ第2節から決勝までの全試合を配信する予定だ。なお、リーグフェーズの一部試合はアーカイブ配信のみ視聴可能となる。

放送・配信サービス 中継予定 日時 WOWOWライブ ○ 生中継 2026/11/6(金) 2:30～ WOWOWオンデマンド ○ ライブ配信 2026/11/6(金) 2:30～ Leminoプレミアム ○ ライブ配信 2026/11/6(金) 2:30～ DAZN × － SPOTV NOW × － 地上波 × －

※日時はすべて日本時間

久保建英、中村敬斗は出場する？注目ポイントを紹介

レアル・ソシエダに所属する久保建英と、リヨンでプレーする中村敬斗の日本人対決に注目が集まる。久保は10月18日のマラガ戦で今季初ゴールを含む1得点1アシストを記録。EL第3節のリレストレム戦でも先発出場したが、直近のリーグ戦では2試合連続でベンチスタートとなり、11月1日のアスレティック・ビルバオとのバスク・ダービーでは75分から途中出場している。

一方、中村は今季加入したリヨンで存在感を示している。ELではリーグフェーズ開幕から3試合連続でフル出場し、ここまで1得点2アシストを記録。11月1日のアンジェ戦では今季リーグ戦初先発を果たし、アシストをマークするなどチームの勝利に貢献した。

両チームはEL第3節で対照的な結果となり、ソシエダがリレストレムに6-0で大勝した一方、リヨンはホッフェンハイムに0-3で敗れた。今節は両選手が出場すれば、久保が主戦場とする右サイドと、中村が得意とする左サイドでのマッチアップが実現する可能性もある。日本代表アタッカー同士の直接対決に加え、両選手がそれぞれの攻撃でどのような違いを生み出せるかにも注目したい。

ヨーロッパリーグ2026-27はWOWOWが中継・配信！

『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAヨーロッパリーグ(EL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAチャンピオンズリーグ(CL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。※一部試合はディレイ配信となる。

『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

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