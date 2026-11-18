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【欧州・海外サッカー ニュース】レアル・ソシエダ（ラ・リーガ）では苦戦が続く久保建英だが、日本代表では好パフォーマンスを見せている。

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日本代表で躍動したMF久保建英について、レアル・ソシエダ地元メディアは期待を込めた。

今季はソシエダで難しい時間が続いていた久保建英。ラ・リーガ第9節マラガ戦ではクラブで約1年ぶりとなるゴールを奪ったものの、リーグ戦での先発はここまで5試合のみであり、4試合で出場なし。ヨーロッパリーグでも先発は1試合のみと、ベンチに座る機会が増加している。

一方で、11月の日本代表活動では見事な活躍を見せている。ブラジル代表戦(3-2)はゴールを決めるなど劇的勝利の立役者になると、パラグアイ代表戦(1-2)は途中出場からチームの雰囲気を一気に変え、ゴールに繋がる見事な直接FKも放っていた。

そんな25歳MFについて、『ムンド・デポルティーボ』バスク版は以下のように分析している。

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「久保建英は今週火曜日、日本代表での活動を終えた。パラグアイ戦は途中出場となったものの、再び力強いパフォーマンスを見せている。最後の30分間に出場した久保は試合の流れを変える存在となり、この試合でも絶好調だった。鋭い動きを見せ、質の高いプレーを連発。数多くのチャンスを演出し、自身も2度ゴールに迫る場面もあった」

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「代表活動期間が長かったため、ソシエダの選手の中ではサン・セバスティアンに戻るのが最後になる見込みだが、久保は充実した期間を経て、より成長した姿で帰還することになるだろう」

「バレンネチェアの負傷離脱を受けてクラブでさらなる飛躍が期待される彼にとって、今回の代表活動は大きなプラスとなった。今回の遠征では合計90分強のプレーで2度の好パフォーマンスを見せ、価値ある勝利の中でゴールも記録した」

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「20日の午後にはスビエタの練習場でトレーニングに合流する予定。彼は22日のラシン・サンタンデール戦で先発する可能性が高い。そうならなくとも、26日のヨーロッパリーグのクリスタル・パレス戦では先発が濃厚だ」