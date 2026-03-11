離脱続く久保建英、復帰は4月頭に？3月の日本代表活動は不参加へ…現地紙「回復の最終段階」

レアル・ソシエダMF久保建英の状態について、スペイン『as』が伝えている。

今季もソシエダの主力として、ラ・リーガ18試合で2ゴール3アシストを記録している久保。しかし、1月18日のバルセロナ戦で途中交代に。左太もも裏の肉離れが確認されると、約2カ月が経過した現在も離脱が続いている。

それでも先月末にはボールを使った練習を開始した日本代表MFだが、復帰はもうしばらく先になりそうだ。『as』は「回復の最終段階を迎えた。インターナショナルウィーク明けの復帰を目指している」とし、以下のように伝えている。

「復帰時期は確定していないものの、回復は明るい。マタラッツォ監督は順調に回復していることを明かし、近日中には復帰時期を正確に発表できる可能性を示唆した。3月末のインターナショナルウィーク明けには復帰できると見込まれており、4月18日に行われるアトレティコ・マドリーとのコパ・デル・レイ決勝には原則として間に合うだろう」

今回の報道どおりであれば、久保の復帰は4月5日に行われるラ・リーガ第30節のレバンテ戦となる見込み。3月のインターナショナルウィークで日本代表は28日にスコットランド代表と、31日にイングランド代表と対戦するが、今回のヨーロッパ遠征には不参加となりそうだ。