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レアル・ソシエダ敗戦…久保建英は途中出場。

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22日のラ・リーガ第13節、レアル・ソシエダは敵地エル・サルディネロでのラシン・サンタンデール戦を2-3で落とした。

ラ・リーガここ6試合を5勝で終えているなど好調のソシエダが、インターナショナルウィーク明けに対戦するのはラシン。エル・サルディネロではレアル・マドリード戦以外負けなし（3勝2分け1敗）と、サポーターの応援を背にして大きな強さを発揮するチームだ。

ソシエダはバレネチェアが今季絶望の重傷を負い、一部メディアでは代わりに久保が出場機会を得ると報じられた。この試合でも日本人MFの先発が予想されたが、マタラッツォ監督は右サイドにスチッチ、左サイドにゲデスを起用。久保はベンチから試合をスタートしている。

ソシエダはキックオフから、わずか8分で2失点を喫する。両ゴールを決めたのはザビリだ。ラシンのエースはまず6分、ラモンの折り返しからボールを枠内に押し込み、8分にはハイプレスでGKレミーロのミスを誘発。ソシエダ守護神からボールを奪い、ゴールに流し込んでいる。ザビリはラ・リーガ得点数を11に伸ばし、ハフィーニャ（15得点）、エンバペ（13得点）に次ぎ、得点ランク3位に位置している。

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いきなりビハインドを負ったソシエダは徐々に攻勢を強めていき、前半AT2分に1点を返すことに成功。左サイドを突破したセルヒオ・ゴメスの折り返しにオヤルサバルが左足で合わせる。完全にミートできなかったボールは、ループシュートのような軌道を描いて枠内に収まった。

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1点差で前半を終えたソシエダは、60分に同点ゴールを記録。ショートコーナーから、ペナルティーエリア手前左のゲデスがグラウンダーのミドルでネットを揺らしている。だがラシンも反撃に転じると、65分にザビリがレミーロに倒されてPKを獲得。キッカーのカナレスが冷静にシュートを決め切って勝ち越した。

マタラッツォ監督は68分に交代カードを切り、フォルトに代えてアランブル、ソレールに代えて久保を投入。スチッチをソレールのいたボランチに回し、右サイドをアランブルと久保のコンビとした。

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守備に意識を傾けるラシン。そんな彼らを切り崩す役割を請け負った久保だが、基本的に2枚にマークされる状況で、なかなか効果的なプレーを見せられない。カットインだけでなく縦に抜ける意識も強かったが、折り返すボールはことごとく弾かれてしまった。日本代表のように中央でプレーした方がいいのかもしれない。

結局、ソシエダは再び同点には追いつけず、1点ビハインドのまま試合終了のホイッスルを迎えた。連勝を逃した同チームは勝ち点22で5位に位置している。なお久保の今季出場記録は、これでスタメン出場6試合、途中出場6試合、不出場5試合となった。