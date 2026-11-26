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クリスタル・パレスがレアル・ソシエダに勝利した。

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26日のヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第5節、クリスタル・パレス対レアル・ソシエダは2-1でパレスの勝利に終わった。パレスMF鎌田大地はいつも通り先発出場を果たし、ソシエダMF久保建英は3試合連続でベンチスタートとなった。

リーグフェーズ第4節までを1勝2分け1敗で終えている両チームの対戦。前半は序盤こそパレスが攻勢を見せるも、徐々にソシエダがボールポゼッション率を高めて、主導権を握っていった。

右サイドにBチームの新星オチエン、左サイドにゲデス、2トップにオヤルサバルとザハリャンを据えたソシエダは、ゲデスやザハリャンを起点としてパレスを切り崩していったが、迎える決定機を決め切ることができない。ゲデスのシュートはことごとくGKヘンダーソンに止められ、オヤルサバルはボールを枠に飛ばすことができなかった。

一方、パレスの鎌田は4-4-2の左サイドに位置。攻守両面で効果的なプレーを見せ、とりわけ2回ほど見せたワンタッチでのスルーパスはソシエダ守備陣の意表を突いたが、チームメートは反応し切れなかった。前半は0-0で終了する。

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迎えた後半、相手ゴールに近づき続けたソシエダは、66分についに褒賞を手にした。セットプレーの流れから、右サイドのオチエンがクロスを送り、センターバックのサールがネットを揺らしている。ソシエダのマタラッツォ監督は直後に交代カードを切り、ゲデス、トゥリエンテスを下げてオスカールソン、ソレールを投入している。

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その後、パレスが反撃に出ると、すぐさま同点に追いついた。70分、ペナルティーエリア内でホン・マルティンがマテタの動きを両腕で封じたとして、主審がPKを指示。ホン・マルティンは2枚目のイエローカードで退場となった。パレスはマテタ自身がキッカーを務めて、冷静にシュートを決め切っている。

同点に追いつかれただけでなく数的不利にも陥ったマタラッツォ監督は76分、フォルト、ザハリャンを下げてスベルディア、セルヒオ・ゴメスを投入。アタッカーの数を減らしてDFラインを補充している。一方パレスのトーマス・フランク監督は79分に鎌田、カンボ、チルウェルをラーセン、ハライリ、ミッチェルに代えた。

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そして82分、数的優位のパレスがついに逆転を達成した。左サイドのジェレミ・ピノがクロスを送ると、ラーセンがオーバーヘッドキックでボールを折り返し、マクニールが枠内に押し込んでいる。

ビハインドを負ったマタラッツォ監督は86分に最後の交代カードを切り、オチエンとの交代で同じくアタッカーのスチッチを入れた。久保は今季18試合で6回目の出番なし。フィジカルの強さが際立つプレミアのチームが相手だったこと、退場者が出たことなども考慮できるが、現時点では起用の優先順位が低いことを感じさせている。

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90分にはマクニールのシュートをソレールがハンドで防いだとして、パレスが2回目のPKを獲得。だがジェレミ・ピノが放ったシュートはGKマレロがセーブしている。結局、試合はパレスの1点リードで終了のホイッスル。今季2勝目を挙げたパレスは、決勝トーナメント進出プレーオフ圏内の12位につけ、ソシエダはプレーオフ圏外の27位まで順位を落とした