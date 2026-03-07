久保建英不在で行われたコパ決勝の前哨戦…レアル・ソシエダ、アトレティコに2回追いつくも3失点目で撃沈

7日のラ・リーガ第27節、メトロポリターノを舞台としたアトレティコ・マドリー対レアル・ソシエダは3-2でアトレティコの勝利に終わった。ソシエダの日本代表MF久保建英は、負傷のためにこの試合を欠場している。



それぞれバルセロナ、アトレティック・クルブを破ってコパ決勝進出を決めた両チームの対戦。4月18日に行われる決勝の予行演習・前哨戦とも言えそうだが、その一戦への期待を膨らませるような試合展開となっている。

先制点を決めたのは、チャンピオンズリーグ・トッテナム戦を控えてローテーションを敢行したアトレティコ。右サイド深い位置からのスローインで、ジュリアーノがペナルティーエリア内に向けてボールを送ると、ヒメネスがヘディングで後方にそらす。そこで待ち構えていたスルロットが、右足のシュートでGKレミーロを破っている。

スルロットは2026年の公式戦17試合で11得点を記録。欧州5大リーグではハリー・ケインの15得点に次ぐゴール数と、まさに絶好調だ。

しかしビハインドを負ったソシエダも、すぐさま反撃。スチッチのパスをライン間で受けたソレールが、左足の豪快なシュートをネットに突き刺した。その後はアトレティコがボールを保持して攻め込み（アタッキングサードでの崩しのアイデアが足りない）、ソシエダが堅守速攻で対応する展開となり、1-1のまま試合を折り返している。なおアトレティコは前半終了間際にメンドーサが負傷し、代わりマルコス・ジョレンテがピッチに立っている。

後半もアトレティコがボールとともに攻めて、ソシエダが速攻中心に反撃する展開は変わらず。シメオネ監督は57分にジュリアーノ、ルックマン、アルマダを下げてフリアン・アルバレス、グリーズマン、ニコ・ゴンサレスを入れ、また61分にはコケをカルドーソに代えて交代カードを使い切る。すると67分、投入された2選手の躍動で、アトレティコが追加点を獲得した。



ニコがボールを持ち込み、ペナルティーエリア内でグリーズマンに預けると、グリーズマンはノールックのヒールパスでリターン。ニコはこの極上のお膳立てから、しっかりシュートを決め切った。

再びアトレティコがリードを広げたものの、ソシエダも負けていない。またも間髪入れず同点に追いついた。失点から1分後、途中出場のオヤルサバルが、アトレティコ守備陣がクリアし切れなかったボールを左足で叩き、枠内に突き刺している。

ソシエダの執念とアトレティコの守備の脆弱さが再び表れた試合内容だったが、81分、アトレティコが一歩先を行った。左CKの流れからルジェーリがクロスを送り、ニコがヘディングでこの試合2点目を記録。ホームチームが三度勝ち越した。

アトレティコは今度こそ1点リードを守り切り、コパ決勝の前哨戦に勝利。ソシエダはアトレティコ戦での活躍を常としている久保がいれば……と思わせる試合だった。もちろん日本人MFは、コパ決勝には間に合う見込みだ。

ラ・リーガ3連勝のアトレティコは勝ち点を54として、ビジャレアルを抜き去り暫定で3位に浮上。3試合ぶりに黒星を喫したソシエダは、勝ち点を35から伸ばせず暫定で8位につけている。