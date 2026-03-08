ラス・パルマス加入の宮代大聖、ついに爆発！初ゴール含め2得点でチームの4-0大勝に貢献…ラ・リーガ1部復帰の鍵を握るか

ラス・パルマスの日本代表FW宮代大聖が、8日のラ・リーガ2部第29節、ホームでのセウタ戦で2ゴールを決める活躍を披露した。



この冬の移籍市場でヴィッセル神戸からレンタルでラス・パルマスに加入した宮代。4試合連続で先発出場を果たしたセウタ戦で、ついにそのポテンシャルを発揮している。

4-2-3-1の右サイドで出場した宮代は、54分にチーム2点目を記録。カウンターからペドロ・ロペスがシュートを放ち、ジョナタン・ビエラが弾いたボールを枠内に押し込んだ。

宮代はその4分後にもゴール。サイドを突破したクリスティアンがグラウンダーのクロスを送り、巧みなポジショニングからボールを流し込んでいる。ラス・パルマスはさらに69分にジョナタン・ビエラが加点して、4-0でセウタに勝利。ラ・リーガ2部2連勝で、暫定ながら順位を昇格プレーオフ圏内の5位に上げている。

宮代は加入当初こそベンチスタートが多かったが、徐々に存在感を発揮していた。フリーランの質は素晴らしく、前節クルトゥラル・レオネサ戦（◯3-2）でも、そのマークを外す動きでスペースを生み出して最初の2ゴールに関与。そしてこのセウタ戦では、ゴールへの嗅覚を発揮した。

ラス・パルマスを率いるルイス・ガルシア・フェルナンデス監督は先に宮代について、その走りの質、さらには決して走ることをやめない姿勢を評価。またスペイン『アス』もハビエル・シジェス副編集長はそのほか「彼は得点技術が素晴らしい。両足を使えて、空中戦にも強い。おそらく、ここからゴール数を増やしていくはずだ」と語っている。

神戸では過去2シーズン、連続で10ゴール以上を決める活躍を見せた宮代。ラス・パルマスでもその実力を発揮すれば、ラ・リーガ1部復帰の鍵を握る存在になりそうだ。