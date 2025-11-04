卓球 WTTチャンピオンズ フランクフルトの日程・開催地・放送/配信スケジュール・日本人出場選手一覧

2025年11月4日(火)から11月9日(日)までドイツのフランクフルトでWTTチャンピオンズ フランクフルト 2025開催される。

本記事では、卓球WTTチャンピオンズ フランクフルトの日程・放送予定・出場選手について紹介する。

卓球 WTTチャンピオンズ フランクフルトの日程は？

「WTTチャンピオンズフランクフルト2025」は、2025年11月4日(火)から11月9日(日)までの6日間にわたり、ドイツ・フランクフルトのSüwag Energie Arenaで開催される。男女シングルスの世界ランキング上位32名のみが出場できるトーナメント形式の大会で、ハイレベルな戦いが繰り広げられる。

試合はラウンド32からスタートし、準決勝・決勝は最終日の11月9日(日)に実施。序盤戦は5ゲームマッチ(3ゲーム先取)、準々決勝以降は7ゲームマッチ(4ゲーム先取)で行われ、世界ランキングポイント1000ptが優勝者に与えられる。

日付(日本時間) 曜日 試合ラウンド 試合形式 11月4日(火) 火 1回戦(R32) 5ゲームマッチ 11月5日(水) 水 1回戦(R32) 5ゲームマッチ 11月6日(木) 木 1回戦(R32)/2回戦(R16) 5ゲームマッチ 11月7日(金) 金 2回戦(R16) 5ゲームマッチ 11月8日(土) 土 準々決勝(QF) 7ゲームマッチ 11月9日(日) 日 準決勝(SF)/決勝(Final) 7ゲームマッチ

卓球WTT チャンピオンズ フランクフルトの放送・配信予定は？

日本国内では、テレビ東京系列およびU-NEXTが中心となり中継・配信を担当。U-NEXTでは日本人選手の試合を独占ライブ配信、テレ東卓球チャンネル(YouTube)では国際卓球ファンに向けた試合配信が行われる予定だ。また、最終日はBSテレ東での放送も組まれている。

U-NEXTでは見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

日付 ステージ 放送・配信スケジュール 11月4日(火) 1回戦(R32) U-NEXT(18:40配信開始)

テレ東卓球チャンネル(YouTube) 11月5日(水) 1回戦(R32) U-NEXT(18:50配信開始)

テレ東卓球チャンネル 11月6日(木) 1回戦(R32)/2回戦(R16) U-NEXT(18:50配信開始)

テレ東卓球チャンネル 11月7日(金) 2回戦(R16) U-NEXT(19:50配信開始)

テレ東卓球チャンネル 11月8日(土) 準々決勝(QF) U-NEXT(19:50配信開始)

テレ東卓球チャンネル 11月9日(日) 準決勝(SF)/決勝(Final) U-NEXT(19:50配信開始)

テレ東卓球チャンネル

BSテレ東(深夜1:55〜放送予定)

卓球WTT チャンピオンズ フランクフルトの日本人出場選手は？

2025年11月4日(火)から11月9日(日)にかけて開催される「WTTチャンピオンズフランクフルト2025」には、男女合わせて8名の日本代表選手が出場予定だ。本大会は、世界ランキング上位32名の男女シングルス選手だけが参戦できるプレミア大会で、世界のトッププレーヤーが一堂に会する。

出場枠は、世界ランキング上位30名に加えて、開催国のワイルドカード1名、そしてWTT推薦枠1名の計32名。ドイツ・フランクフルトのSüwag Energie Arenaを舞台に、世界の頂点を懸けた激闘が繰り広げられる。

日本勢では、男子に張本智和、戸上隼輔、松島輝空、篠塚大登の4名、女子に張本美和、伊藤美誠、大藤沙月、早田ひなの4名がエントリー。いずれもWTT指名による世界ランク上位選手であり、シーズン終盤の集大成となるこの大会での上位進出が期待される。

種目 選手名(所属) 世界ランキング(WR) 選出枠 男子シングルス 張本智和(トヨタ自動車) WR4 WTT指名男子選手/WR上位 戸上隼輔(井村屋グループ) WR20 WTT指名男子選手/WR上位 松島輝空(木下グループ) WR24 WTT指名男子選手/WR上位 篠塚大登(愛知工業大学) WR28 WTT指名男子選手/WR上位 女子シングルス 張本美和(木下グループ) WR6 WTT指名女子選手/WR上位 伊藤美誠(スターツ) WR8 WTT指名女子選手/WR上位 大藤沙月(ミキハウス) WR10 WTT指名女子選手/WR上位 早田ひな(日本生命) WR13 WTT指名女子選手/WR上位

卓球WTT チャンピオンズ フランクフルトの視聴方法

前述のとおり、卓球WTT チャンピオンズ フランクフルトはネット『U-NEXT』が配信する。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本記事の情報は2025年11月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください