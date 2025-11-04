卓球 WTTチャンピオンズ フランクフルトの日程・開催地・放送/配信スケジュール・日本人出場選手一覧

2025年11月4日(火)から11月9日(日)までドイツのフランクフルトでWTTチャンピオンズ フランクフルト 2025開催される。
本記事では、卓球WTTチャンピオンズ フランクフルトの日程・放送予定・出場選手について紹介する。
卓球 WTTチャンピオンズ フランクフルトの日程は？
「WTTチャンピオンズフランクフルト2025」は、2025年11月4日(火)から11月9日(日)までの6日間にわたり、ドイツ・フランクフルトのSüwag Energie Arenaで開催される。男女シングルスの世界ランキング上位32名のみが出場できるトーナメント形式の大会で、ハイレベルな戦いが繰り広げられる。
試合はラウンド32からスタートし、準決勝・決勝は最終日の11月9日(日)に実施。序盤戦は5ゲームマッチ(3ゲーム先取)、準々決勝以降は7ゲームマッチ(4ゲーム先取)で行われ、世界ランキングポイント1000ptが優勝者に与えられる。
|日付(日本時間)
|曜日
|試合ラウンド
|試合形式
|11月4日(火)
|火
|1回戦(R32)
|5ゲームマッチ
|11月5日(水)
|水
|1回戦(R32)
|5ゲームマッチ
|11月6日(木)
|木
|1回戦(R32)/2回戦(R16)
|5ゲームマッチ
|11月7日(金)
|金
|2回戦(R16)
|5ゲームマッチ
|11月8日(土)
|土
|準々決勝(QF)
|7ゲームマッチ
|11月9日(日)
|日
|準決勝(SF)/決勝(Final)
|7ゲームマッチ
卓球WTT チャンピオンズ フランクフルトの放送・配信予定は？
日本国内では、テレビ東京系列およびU-NEXTが中心となり中継・配信を担当。U-NEXTでは日本人選手の試合を独占ライブ配信、テレ東卓球チャンネル(YouTube)では国際卓球ファンに向けた試合配信が行われる予定だ。また、最終日はBSテレ東での放送も組まれている。
U-NEXTでは見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
|日付
|ステージ
|放送・配信スケジュール
|11月4日(火)
|1回戦(R32)
|U-NEXT(18:40配信開始)
テレ東卓球チャンネル(YouTube)
|11月5日(水)
|1回戦(R32)
|U-NEXT(18:50配信開始)
テレ東卓球チャンネル
|11月6日(木)
|1回戦(R32)/2回戦(R16)
|U-NEXT(18:50配信開始)
テレ東卓球チャンネル
|11月7日(金)
|2回戦(R16)
|U-NEXT(19:50配信開始)
テレ東卓球チャンネル
|11月8日(土)
|準々決勝(QF)
|U-NEXT(19:50配信開始)
テレ東卓球チャンネル
|11月9日(日)
|準決勝(SF)/決勝(Final)
|U-NEXT(19:50配信開始)
テレ東卓球チャンネル
BSテレ東(深夜1:55〜放送予定)
卓球WTT チャンピオンズ フランクフルトの日本人出場選手は？
2025年11月4日(火)から11月9日(日)にかけて開催される「WTTチャンピオンズフランクフルト2025」には、男女合わせて8名の日本代表選手が出場予定だ。本大会は、世界ランキング上位32名の男女シングルス選手だけが参戦できるプレミア大会で、世界のトッププレーヤーが一堂に会する。
出場枠は、世界ランキング上位30名に加えて、開催国のワイルドカード1名、そしてWTT推薦枠1名の計32名。ドイツ・フランクフルトのSüwag Energie Arenaを舞台に、世界の頂点を懸けた激闘が繰り広げられる。
日本勢では、男子に張本智和、戸上隼輔、松島輝空、篠塚大登の4名、女子に張本美和、伊藤美誠、大藤沙月、早田ひなの4名がエントリー。いずれもWTT指名による世界ランク上位選手であり、シーズン終盤の集大成となるこの大会での上位進出が期待される。
|種目
|選手名(所属)
|世界ランキング(WR)
|選出枠
|男子シングルス
|張本智和(トヨタ自動車)
|WR4
|WTT指名男子選手/WR上位
|戸上隼輔(井村屋グループ)
|WR20
|WTT指名男子選手/WR上位
|松島輝空(木下グループ)
|WR24
|WTT指名男子選手/WR上位
|篠塚大登(愛知工業大学)
|WR28
|WTT指名男子選手/WR上位
|女子シングルス
|張本美和(木下グループ)
|WR6
|WTT指名女子選手/WR上位
|伊藤美誠(スターツ)
|WR8
|WTT指名女子選手/WR上位
|大藤沙月(ミキハウス)
|WR10
|WTT指名女子選手/WR上位
|早田ひな(日本生命)
|WR13
|WTT指名女子選手/WR上位
卓球WTT チャンピオンズ フランクフルトの視聴方法
前述のとおり、卓球WTT チャンピオンズ フランクフルトはネット『U-NEXT』が配信する。
見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶U-NEXT公式サイトへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本記事の情報は2025年11月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください