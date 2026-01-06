このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
20251214 tomokazu harimoto(C)Getty images
Tsutomu Maeda

卓球 WTTチャンピオンズ・ドーハ2026の日程・テレビ放送/ネット配信予定・日本人出場選手一覧

卓球 WTTチャンピオンズ・ドーハ2026の日程、テレビ放送・ネット配信予定、日本人出場予定選手は？視聴方法を紹介。

WTTチャンピオンズ・ドーハ2026が、2026年1月7日(水)から1月11日(日)まで開催される。

本記事では、WTTチャンピオンズ・ドーハ20226の日程、テレビ放送・ネット配信予定、日本人出場選手を紹介する。

WTTチャンピオンズ・ドーハ2026の日程は？

「WTTチャンピオンズドーハ2026」は、2026年1月7日(水)から1月11日(日)までの5日間にわたり、カタール・ドーハで開催される。卓球のシングルス世界一決定戦であり、各国からトップ選手が集結する。

日付(日本時間)男子シングルス女子シングルス
1月7日(水)1回戦1回戦
1月8日(木)1回戦1回戦
1月9日(金)2回戦2回戦
1月10日(土)準々決勝準々決勝
1月11日(土)準決勝
決勝		準決勝
決勝

WTTチャンピオンズ・ドーハ2026の放送・配信予定は？

日本国内では、『テレビ東京系列』および『U-NEXT』が中心となり中継・配信を担当。『U-NEXT』では日本人選手の試合が独占ライブ配信、YouTubeの『テレ東卓球チャンネル』では外国勢同士の試合がライブ配信される予定だ。

日付ステージ放送・配信スケジュール
1月7日(水)1回戦U-NEXT(16:50配信開始)
テレ東卓球YouTubeチャンネル(16:30・23:30配信開始)
1月8日(木)1回戦U-NEXT(16:50配信開始)
テレ東卓球YouTubeチャンネル(16:30・23:30配信開始)
1月9日(金)2回戦U-NEXT(16:50配信開始)
テレ東卓球YouTubeチャンネル(16:30・23:30配信開始)
1月10日(土)準々決勝U-NEXT(16:50配信開始)
テレ東卓球YouTubeチャンネル(16:30・23:30配信開始)
1月11日(土)準決勝
決勝		U-NEXT(16:50配信開始)
テレ東卓球YouTubeチャンネル(18:00・24:30配信開始)

※配信日程・大会スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTまたは大会公式サイトをご確認ください。

WTTチャンピオンズ・ドーハ2026の日本人出場予定選手は？

WTTチャンピオンズ・ドーハ2026には、男子は世界ランキング5位の張本智和ら、女子は6位の張本美和らが出場予定となっている。

選出枠選手名(所属)世界ランキング(WR)
WTT指名男子選手張本智和(トヨタ自動車)WR5
松島輝空(木下グループ)WR8
戸上隼輔(井村屋グループ)WR20
宇田幸矢(協和キリン)WR26
WTT指名女子選手張本美和(木下グループ)WR6
伊藤美誠(スターツ)WR8
早田ひな(日本生命)WR10
橋本帆乃香(デンソーポラリス)WR11

※WRは2025年第48週発表の世界ランキング。

卓球WTT チャンピオンズ・ドーハの視聴方法

前述の通り、WTTチャンピオンズ・ドーハ2026はネット『U-NEXT』が日本人選手の試合を独占配信する。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶U-NEXT公式サイトへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本記事の情報は2026年1月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください。

