WTTチャンピオンズ・ドーハ2026が、2026年1月7日(水)から1月11日(日)まで開催される。

本記事では、WTTチャンピオンズ・ドーハ20226の日程、テレビ放送・ネット配信予定、日本人出場選手を紹介する。

WTTチャンピオンズ・ドーハ2026の日程は？

「WTTチャンピオンズドーハ2026」は、2026年1月7日(水)から1月11日(日)までの5日間にわたり、カタール・ドーハで開催される。卓球のシングルス世界一決定戦であり、各国からトップ選手が集結する。

日付(日本時間) 男子シングルス 女子シングルス 1月7日(水) 1回戦 1回戦 1月8日(木) 1回戦 1回戦 1月9日(金) 2回戦 2回戦 1月10日(土) 準々決勝 準々決勝 1月11日(土) 準決勝

決勝 準決勝

決勝

WTTチャンピオンズ・ドーハ2026の放送・配信予定は？

日本国内では、『テレビ東京系列』および『U-NEXT』が中心となり中継・配信を担当。『U-NEXT』では日本人選手の試合が独占ライブ配信、YouTubeの『テレ東卓球チャンネル』では外国勢同士の試合がライブ配信される予定だ。

日付 ステージ 放送・配信スケジュール 1月7日(水) 1回戦 U-NEXT(16:50配信開始)

テレ東卓球YouTubeチャンネル(16:30・23:30配信開始) 1月8日(木) 1回戦 U-NEXT(16:50配信開始)

テレ東卓球YouTubeチャンネル(16:30・23:30配信開始) 1月9日(金) 2回戦 U-NEXT(16:50配信開始)

テレ東卓球YouTubeチャンネル(16:30・23:30配信開始) 1月10日(土) 準々決勝 U-NEXT(16:50配信開始)

テレ東卓球YouTubeチャンネル(16:30・23:30配信開始) 1月11日(土) 準決勝

決勝 U-NEXT(16:50配信開始)

テレ東卓球YouTubeチャンネル(18:00・24:30配信開始)

※配信日程・大会スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTまたは大会公式サイトをご確認ください。

WTTチャンピオンズ・ドーハ2026の日本人出場予定選手は？

WTTチャンピオンズ・ドーハ2026には、男子は世界ランキング5位の張本智和ら、女子は6位の張本美和らが出場予定となっている。

選出枠 選手名(所属) 世界ランキング(WR) WTT指名男子選手 張本智和(トヨタ自動車) WR5 松島輝空(木下グループ) WR8 戸上隼輔(井村屋グループ) WR20 宇田幸矢(協和キリン) WR26 WTT指名女子選手 張本美和(木下グループ) WR6 伊藤美誠(スターツ) WR8 早田ひな(日本生命) WR10 橋本帆乃香(デンソーポラリス) WR11

※WRは2025年第48週発表の世界ランキング。

卓球WTT チャンピオンズ・ドーハの視聴方法

前述の通り、WTTチャンピオンズ・ドーハ2026はネット『U-NEXT』が日本人選手の試合を独占配信する。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本記事の情報は2026年1月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください。