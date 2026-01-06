WTTチャンピオンズ・ドーハ2026が、2026年1月7日(水)から1月11日(日)まで開催される。
本記事では、WTTチャンピオンズ・ドーハ20226の日程、テレビ放送・ネット配信予定、日本人出場選手を紹介する。
WTTチャンピオンズ・ドーハ2026の日程は？
「WTTチャンピオンズドーハ2026」は、2026年1月7日(水)から1月11日(日)までの5日間にわたり、カタール・ドーハで開催される。卓球のシングルス世界一決定戦であり、各国からトップ選手が集結する。
|日付(日本時間)
|男子シングルス
|女子シングルス
|1月7日(水)
|1回戦
|1回戦
|1月8日(木)
|1回戦
|1回戦
|1月9日(金)
|2回戦
|2回戦
|1月10日(土)
|準々決勝
|準々決勝
|1月11日(土)
|準決勝
決勝
|準決勝
決勝
WTTチャンピオンズ・ドーハ2026の放送・配信予定は？
日本国内では、『テレビ東京系列』および『U-NEXT』が中心となり中継・配信を担当。『U-NEXT』では日本人選手の試合が独占ライブ配信、YouTubeの『テレ東卓球チャンネル』では外国勢同士の試合がライブ配信される予定だ。
|日付
|ステージ
|放送・配信スケジュール
|1月7日(水)
|1回戦
|U-NEXT(16:50配信開始)
テレ東卓球YouTubeチャンネル(16:30・23:30配信開始)
|1月8日(木)
|1回戦
|U-NEXT(16:50配信開始)
テレ東卓球YouTubeチャンネル(16:30・23:30配信開始)
|1月9日(金)
|2回戦
|U-NEXT(16:50配信開始)
テレ東卓球YouTubeチャンネル(16:30・23:30配信開始)
|1月10日(土)
|準々決勝
|U-NEXT(16:50配信開始)
テレ東卓球YouTubeチャンネル(16:30・23:30配信開始)
|1月11日(土)
|準決勝
決勝
|U-NEXT(16:50配信開始)
テレ東卓球YouTubeチャンネル(18:00・24:30配信開始)
※配信日程・大会スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTまたは大会公式サイトをご確認ください。
WTTチャンピオンズ・ドーハ2026の日本人出場予定選手は？
WTTチャンピオンズ・ドーハ2026には、男子は世界ランキング5位の張本智和ら、女子は6位の張本美和らが出場予定となっている。
|選出枠
|選手名(所属)
|世界ランキング(WR)
|WTT指名男子選手
|張本智和(トヨタ自動車)
|WR5
|松島輝空(木下グループ)
|WR8
|戸上隼輔(井村屋グループ)
|WR20
|宇田幸矢(協和キリン)
|WR26
|WTT指名女子選手
|張本美和(木下グループ)
|WR6
|伊藤美誠(スターツ)
|WR8
|早田ひな(日本生命)
|WR10
|橋本帆乃香(デンソーポラリス)
|WR11
※WRは2025年第48週発表の世界ランキング。
卓球WTT チャンピオンズ・ドーハの視聴方法
前述の通り、WTTチャンピオンズ・ドーハ2026はネット『U-NEXT』が日本人選手の試合を独占配信する。
見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶U-NEXT公式サイトへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本記事の情報は2026年1月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください。