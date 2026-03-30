卓球男女ワールドカップ2026の日本人試合予定は？日程・出場選手まとめ

卓球男女ワールドカップ2026が開幕し、世界トップレベルの選手が集結する今大会での日本勢のメダル獲得や上位進出への期待が高まっている。

本記事では、卓球男女ワールドカップ2026の日本人の試合予定について紹介する。

卓球男女ワールドカップ2026に出場する日本人は？

2026年3月に開幕する「ITTF男女ワールドカップ2026」には、日本から男女計9名の選手が出場する。男子5名、女子4名とバランスの取れた布陣で、いずれも国際大会で実績を持つトッププレーヤーが名を連ねている。

男子ではエースの張本智和を中心に、若手の松島輝空、安定感のある戸上隼輔、世界大会経験豊富な宇田幸矢、そして新鋭の川上流星が参戦。世代を超えた構成となっており、上位進出への期待がかかる。

女子は張本美和、伊藤美誠、早田ひな、橋本帆乃香の4名がエントリー。世界ランキング上位の実力者に加え、攻守に特徴を持つ選手が揃い、メダル争いに絡む可能性は十分だ。

男女ともにグループリーグから厳しい戦いが続くが、日本勢がどこまで勝ち上がるかが大会の大きな見どころとなる。

男子：張本智和、松島輝空、戸上隼輔、宇田幸矢、川上流星

女子：張本美和、伊藤美誠、早田ひな、橋本帆乃香

合計：9名(男子5名・女子4名)

卓球男女ワールドカップ2026 日本人の試合予定は？

2026年3月30日からマカオで開催される「ITTF男女ワールドカップ2026」では、日本代表選手9名が出場し、グループリーグから大会に臨む。男女ともに世界トップクラスの実力者が揃っており、各ラウンドでの戦いぶりに注目が集まる。

今大会は2ステージ制で行われ、第1ステージはグループリーグ形式、第2ステージはトーナメント形式で実施される。日本人選手は全員がグループリーグからスタートし、各組1位のみが決勝トーナメントに進出できる厳しいフォーマットとなっている。

大会初日の3月30日から4月1日までがグループリーグ3試合。ここを突破した選手のみが4月2日以降の決勝トーナメントに進む。以降は準々決勝、準決勝、決勝へと進み、最終日の4月5日に男女それぞれの優勝者が決定する。

日程 ステージ 内容 日本人選手の動向 3月30日(月) 第1ステージ グループリーグ第1戦 全9選手が初戦に出場 3月31日(火) 第1ステージ グループリーグ第2戦 各選手が第2試合を実施 4月1日(水) 第1ステージ グループリーグ第3戦 各組1位のみ決勝T進出 4月2日(木) 第2ステージ 決勝トーナメント1回戦(R16) 通過者が出場 4月3日(金) 第2ステージ 決勝トーナメント1回戦(R16) 試合継続 4月4日(土) 第2ステージ 準々決勝 勝ち残り選手が出場 4月5日(日) 最終日 準決勝・決勝 優勝決定・表彰式

卓球男女ワールドカップ2026の放送・配信予定は？

「ITTF男女ワールドカップマカオ2026」は、ネット配信とテレビ放送の両方で視聴可能となっている。中でも全日程をカバーする配信サービスとして注目されているのが『U-NEXT』で、テレビ東京との連携により大会初日から最終日までライブ配信が実施される。

『U-NEXT』では月額プラン加入者(無料トライアル含む)であれば追加料金なしで視聴可能。さらにライブ配信終了後には見逃し配信(アーカイブ)にも対応しており、リアルタイムで視聴できない場合でも後から試合を追うことができる。

卓球男女ワールドカップ2026｜U-NEXT無料トライアル視聴方法

U-NEXT

卓球男女ワールドカップ2026は

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年3月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。