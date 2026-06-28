日本代表戦の前に…スウェーデンの練習拠点が崩壊していた？選手も困惑「一体何が起きたんだ？」

FIFAワールドカップ2026に参加中のスウェーデン代表だが、トレーニング拠点が話題となっている。





2大会ぶり13回目となるワールドカップを戦うスウェーデン。日本代表も所属するグループFを3位で終えてノックアウトステージ進出を決めた同国だが、今大会のキャンプはテキサス州フリスコで行っている。そして、普段はMLSのFCダラスやUFLのダラス・レゲネーズが本拠地とするトヨタ・スタジアムで練習を行っているが、このスタジアムの光景が話題となっている。





現地時間25日に行われた日本代表戦前のトレーニングをトヨタ・スタジアムで行ったスウェーデンだが、この日はスタジアムの一部の観客席が崩壊し、さらに巨大な瓦礫の山がいくつも積み上がっていた。ベスフォート・ゼネリも母国メディア『Aftonbladet』に対し、「ただただ『何が起きたんだ？』と思ったよ。僕の知る限り嵐なんてなかったはずだからね」と困惑した様子で明かしている。





『The Athletic』によると、現在トヨタ・スタジアムでは1億8200万ドル（約294億円）規模の改修工事が進められており、2028年の完了を目指してワールドカップ期間中も工事が続いている。しかしこの日は、スタンドや記者席の解体作業中に問題が発生した模様。スウェーデン代表のチームマネージャーであるステファン・ペッターソン氏は、『Aftonbladet』で「何かを解体する予定だったのだが、どうやら倒す方向を間違えたようだ。幸い、ケガ人はいなかったね。到着した選手たちは目を丸くしていたよ。それまで何も知らされていなかったからね」とコメントした。





なお、この改修工事によるスウェーデンのトレーニングスケジュールやピッチの使用には何の問題もなかったとのこと。FCダラスの広報関係者は『The Athletic』に対し、「計画的かつ管理された解体作業の一環。爆発物は使用されていない。トレーニングは予定通り行われ、チームも計画通りセッションを終えた」とコメントを寄せている。