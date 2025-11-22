プロ野球・東京ヤクルトスワローズの「ファン感謝DAY2025」が11月23日に開催される。

本記事ではヤクルトファン感謝祭の放送・配信予定などを紹介する。

ヤクルトファン感謝祭｜概要

東京ヤクルトスワローズの「ファン感謝DAY2025」は、11月23日(日)に神宮球場で行われる。

シーズンオフの恒例行事となっており、さまざまなイベントを実施。選手とファンの交流の場にもなっている。

ヤクルトファン感謝祭｜テレビ放送・ネット配信

ヤクルトファン感謝祭は、フジテレビONEスポーツバラエティで生中継。ネットではFODでライブ配信され、Amazon Prime Video内でのチャンネルでも視聴可能だ。

放送・配信情報

放送・配信予定：11月23日11:00～17:00

FODプレミアムの登録方法

FOD Amazonでも視聴可能！

Amazon Prime Videoの「FODチャンネル」でも配信される。

■登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。(月額1320円/税込)

※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新情報は公式サイトをご覧ください。