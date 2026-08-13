プロ野球は2026シーズンの公式戦が開催。セントラル・リーグでは8月14日(金)、東京ヤクルトスワローズと横浜DeNAベイスターズが対戦する。

本記事では、ヤクルトvsDeNAのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

東京ヤクルトスワローズ対横浜DeNAベイスターズ｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球公式戦2026の東京ヤクルトスワローズvs横浜DeNAベイスターズは、8月14日(金)に明治神宮野球場で開催される。

日程 プレイボール時間 対戦カード 8/14(金) 18:00 東京ヤクルトスワローズvs横浜DeNAベイスターズ

東京ヤクルトスワローズ対横浜DeNAベイスターズ｜テレビ放送・ネット配信予定

日時 テレビ

(地上波/衛星) ネット

(スマホ/タブレット) 8/14(金)

18:00 フジテレビONE DAZN

FOD

フジテレビONEsmart

※放送/配信予定は変更の可能性あり

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