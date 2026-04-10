SVリーグ女子チャンピオンシップ出場クラブ一覧は？参加チーム・順位・組み合わせまとめ

SVリーグ女子チャンピオンシップは、レギュラーシーズンを勝ち抜いた上位チームのみが進出するプレーオフだけに、日本トップクラスの実力を持つクラブが顔を揃える形となる。

本記事では、SVリーグチャンピオンシップ女子の出場クラブ一覧を紹介する。

SVリーグ女子チャンピオンシップに出場するクラブ一覧は？

2025-26シーズンのSVリーグ女子チャンピオンシップには、レギュラーシーズン上位8クラブが進出する。長丁場のリーグ戦を勝ち抜いた精鋭が揃い、優勝を懸けたプレーオフに臨む。

順位に応じて組み合わせが決定されるため、上位クラブほど有利なポジションで戦う構図となる。一方で、下位からの勝ち上がりによる番狂わせもプレーオフの醍醐味のひとつだ。

今季はNECレッドロケッツ川崎がレギュラーシーズン1位で突破し、上位勢を中心に実力拮抗の構図が形成されている。各クラブの総合力が問われる短期決戦に注目が集まる。

順位 クラブ名 1位 NECレッドロケッツ川崎 2位 SAGA久光スプリングス 3位 PFUブルーキャッツ石川かほく 4位 大阪マーヴェラス 5位 ヴィクトリーナ姫路 6位 クインシーズ刈谷 7位 群馬グリーンウイングス 8位 埼玉上尾メディックス

SVリーグ女子チャンピオンシップの日程・組み合わせは？

2025-26シーズンのSVリーグ女子チャンピオンシップは、レギュラーシーズン上位8クラブによるノックアウト方式で実施される。各ラウンドは2戦先勝方式で行われ、短期決戦ならではの緊張感の中で日本一が争われる。

クォーターファイナルは上位4クラブのホームで開催され、1位から4位までのチームがそれぞれ下位クラブと対戦。セミファイナルは勝ち上がった上位クラブの本拠地で行われ、ファイナルは神奈川・横浜BUNTAIで集中開催される。

各ステージともに2勝した時点で決着となるため、試合ごとの重要度が非常に高い。序盤から全力勝負が求められる構図となり、番狂わせの可能性にも注目が集まる。

クォーターファイナル(4月10日〜4月14日) NECレッドロケッツ川崎(1位) vs 埼玉上尾メディックス(8位) GAME1：4月10日 19:05 GAME2：4月11日 16:05 GAME3：4月12日 15:05 SAGA久光スプリングス(2位) vs 群馬グリーンウイングス(7位) GAME1：4月11日 14:05 GAME2：4月12日 14:05 GAME3：4月13日 19:05 PFUブルーキャッツ石川かほく(3位) vs クインシーズ刈谷(6位) GAME1：4月11日 13:05 GAME2：4月12日 13:05 GAME3：4月13日 18:05 大阪マーヴェラス(4位) vs ヴィクトリーナ姫路(5位) GAME1：4月11日 14:05 GAME2：4月12日 14:05 GAME3：4月13日 18:05

セミファイナル(4月17日〜4月21日) クォーターファイナル勝者同士が対戦(上位クラブのホーム開催)

ファイナル(横浜BUNTAI) GAME1：4月25日 13:35 GAME2：4月26日 16:05 GAME3：4月27日 18:45(※必要な場合のみ)



SVリーグ女子チャンピオンシップの放送・配信予定は？

2025-26シーズンのSVリーグ女子チャンピオンシップは、インターネット配信を中心に全試合がカバーされており、決勝ラウンドにあたるファイナルのみテレビ中継が組まれている。大会を通じて複数の視聴手段が用意されている点が特徴だ。

テレビ放送はファイナル限定で実施。GAME1はBS-TBSとフジテレビNEXT、GAME2およびGAME3はNHK BSとフジテレビNEXTで中継される予定となっている。なお、クォーターファイナルとセミファイナルについてはテレビでの放送は行われない。

配信サービスでは、『J SPORTSオンデマンド』を中心に、『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』や『U-NEXT(J SPORTSバレーボールパック)』で全試合のライブおよび見逃し配信が視聴可能となる。

加えて、『ABEMA de J SPORTS』でも大会全体の配信に対応しており、一部の試合は無料視聴が可能。クォーターファイナルやセミファイナル、ファイナルの中から対象カードがピックアップされ、無料で観戦できる機会が設けられている。

サービス名 主な配信・放送内容 料金(税込) 視聴方法 J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック) 全試合をライブ・見逃し配信 月額2,580円(U25割:1,290円) パソコン・スマホ・タブレットで視聴可 U-NEXT 全試合をライブ・見逃し配信 U-NEXT月額2,189円+パック2,580円 U-NEXTアプリまたはブラウザから Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル) 全試合をライブ・見逃し配信 月額2,840円(初回5日間無料) Amazonプライム会員登録後にJ SPORTSチャンネルを追加 ABEMA de JSPORTS 全試合をライブ・見逃し配信聴

一部試合無料ライブ配信 月額2,840円(一部無料コンテンツあり) ABEMAアプリまたはブラウザから視聴可能

SVリーグ女子チャンピオンシップのおすすめ視聴方法

J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)

SVリーグ女子チャンピオンシップは、『J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)』で全試合のライブおよび見逃し配信に対応している。パソコンやスマートフォン、タブレットなどから視聴でき、場所を問わず観戦できる点が特徴だ。

月額料金は2,580円(税込)で、U25割対象者は1,290円(税込)で利用可能。バレーボール専用パックとして、国内トップリーグの試合を網羅的にチェックできる。

J SPORTSオンデマンド登録方法

▶公式サイトへアクセス 「バレーボールパック」を選択 J SPORTS IDを作成またはログイン 支払い方法を入力して登録完了

Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)

『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』でも、SVリーグ女子の全試合をライブおよび見逃し配信で視聴可能となっている。

月額2,840円(税込)で利用でき、初回5日間の無料体験が用意されている。利用にはAmazonプライム会員登録後、J SPORTSチャンネルの追加が必要となる。

Amazonプライムビデオ登録方法

▶視聴ページへアクセス Amazonプライム会員に登録またはログイン 「J SPORTSチャンネル」を追加 登録完了後すぐに視聴可能

U-NEXT

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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