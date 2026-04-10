SVリーグ女子チャンピオンシップ2026の試合日程・対戦カード・中継予定

SVリーグ女子チャンピオンシップの試合日程や対戦カード、放送・配信予定に注目が集まっている。レギュラーシーズンを勝ち抜いた強豪クラブが集結し、日本一を懸けた戦いがいよいよ幕を開ける。

本記事では、SVリーグ女子チャンピオンシップの試合日程や対戦カード、中継予定について紹介する。

SVリーグ女子チャンピオンシップの試合日程・対戦カードは？

2025-26シーズンの大同生命SV.LEAGUE WOMEN チャンピオンシップは、2026年4月10日(金)から4月27日(月)にかけて開催される。短期決戦のプレーオフ形式で行われ、2戦先勝方式(最大3試合)により勝ち上がりが決まる。

クォーターファイナルはレギュラーシーズン上位4クラブのホームで実施され、1位から4位までのチームがそれぞれ下位チームを迎え撃つ構図となる。セミファイナルは勝ち上がった上位クラブのホームで行われ、最終決戦となるファイナルは神奈川・横浜BUNTAIで集中開催される。

各ラウンドともに連戦での戦いとなるため、チームの総合力やコンディション管理が勝敗を左右する重要なポイントとなる。

ラウンド 日程 対戦カード クォーターファイナル 4月10日(金)〜4月14日(火) NECレッドロケッツ川崎 vs 埼玉上尾メディックス

SAGA久光スプリングス vs 群馬グリーンウイングス

PFUブルーキャッツ石川かほく vs クインシーズ刈谷

大阪マーヴェラス vs ヴィクトリーナ姫路 セミファイナル 4月17日(金)〜4月21日(火) QF勝者同士で対戦(上位クラブのホーム開催) ファイナル 4月25日(土)〜4月27日(月) 横浜BUNTAIで開催(最大3試合)

SVリーグ女子チャンピオンシップの放送・配信予定は？

2025-26シーズンのSVリーグ女子チャンピオンシップは、全試合がネット配信で視聴可能となっており、ファイナルに限ってはテレビ中継も実施される。プレーオフ全体を通して視聴環境が整備されており、各ラウンドの進行にあわせて多様な視聴手段が用意されている。

テレビ放送はファイナルのみ対応。GAME1はBS-TBSおよびフジテレビNEXT、GAME2とGAME3はNHK BSとフジテレビNEXTで生中継される予定となっている。なお、クォーターファイナルおよびセミファイナルはテレビ中継の対象外となる。

ネット配信では、『J SPORTSオンデマンド』をはじめ、『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』や『U-NEXT(J SPORTSバレーボールパック)』で全試合のライブおよび見逃し配信が提供される。いずれもバレーボール専用パックを通じて視聴可能となっている。

さらに、『ABEMA de J SPORTS』でも同様に全試合の配信に対応。一部試合については無料ライブ配信が予定されており、クォーターファイナルやセミファイナル、ファイナルの中から特定カードが無料で視聴できる機会も用意されている。

サービス名 主な配信・放送内容 料金(税込) 視聴方法 J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック) 全試合をライブ・見逃し配信 月額2,580円(U25割:1,290円) パソコン・スマホ・タブレットで視聴可 U-NEXT 全試合をライブ・見逃し配信 U-NEXT月額2,189円+パック2,580円 U-NEXTアプリまたはブラウザから Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル) 全試合をライブ・見逃し配信 月額2,840円(初回5日間無料) Amazonプライム会員登録後にJ SPORTSチャンネルを追加 ABEMA de JSPORTS 全試合をライブ・見逃し配信聴

一部試合無料ライブ配信 月額2,840円(一部無料コンテンツあり) ABEMAアプリまたはブラウザから視聴可能

SVリーグ女子チャンピオンシップのおすすめ視聴方法

J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)

SVリーグ女子チャンピオンシップは、『J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)』で全試合のライブおよび見逃し配信に対応している。パソコンやスマートフォン、タブレットなどから視聴でき、場所を問わず観戦できる点が特徴だ。

月額料金は2,580円(税込)で、U25割対象者は1,290円(税込)で利用可能。バレーボール専用パックとして、国内トップリーグの試合を網羅的にチェックできる。

J SPORTSオンデマンド登録方法

▶公式サイトへアクセス 「バレーボールパック」を選択 J SPORTS IDを作成またはログイン 支払い方法を入力して登録完了

Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)

『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』でも、SVリーグ女子の全試合をライブおよび見逃し配信で視聴可能となっている。

月額2,840円(税込)で利用でき、初回5日間の無料体験が用意されている。利用にはAmazonプライム会員登録後、J SPORTSチャンネルの追加が必要となる。

Amazonプライムビデオ登録方法

▶視聴ページへアクセス Amazonプライム会員に登録またはログイン 「J SPORTSチャンネル」を追加 登録完了後すぐに視聴可能

U-NEXT

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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