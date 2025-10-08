SVリーグ第1節の放送・配信はどこで見れる？テレビ放送/ネット配信予定・視聴方法まとめ

「大同生命SVリーグ」が、いよいよ10月から新シーズンの開幕を迎える。

本記事では、SVリーグ第1節のテレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

SVリーグ第1節はいつ？

2025-26シーズンの大同生命SVリーグ(SV.LEAGUE)は、女子が10月10日(金)、男子が10月24日(金)に開幕を迎える。2年目を迎えるセミプロリーグでは、さらに完成度を増した戦いが繰り広げられそうだ。

女子の第1節は、10月10日(金)から10月13日(月・祝)にかけて全国各地で開催される。開幕戦の大阪マーヴェラス vs ヴィクトリーナ姫路(おおきにアリーナ舞洲)を皮切りに、KUROBEアクアフェアリーズやNECレッドロケッツ川崎など、実力チーム同士の注目カードが続く。男子より一足早くスタートする女子リーグの初戦は、今季の勢力図を占う上で見逃せない一戦となる。

以下は、男女第1節の全試合スケジュール一覧。

10月10日(金)

・大阪マーヴェラス vs ヴィクトリーナ姫路（おおきにアリーナ舞洲）19:10～

・KUROBEアクアフェアリーズ vs 岡山シーガルズ（黒部市総合体育センター）19:05～

・デンソーエアリービーズ vs 東レアローズ滋賀（宝来屋ボンズアリーナ）13:05～

・埼玉上尾メディックス vs PFUブルーキャッツ（リプロ武道館）13:05～

・KUROBEアクアフェアリーズ vs 岡山シーガルズ（黒部市総合体育センター）14:05～

・アランマーレ山形 vs Astemoリヴァーレ茨城（INPEX酒田アリーナ）14:05～

・NECレッドロケッツ川崎 vs SAGA久光スプリングス（東急ドレッセとどろきアリーナ）14:05～

・大阪マーヴェラス vs ヴィクトリーナ姫路（おおきにアリーナ舞洲）15:05～

・アランマーレ山形 vs Astemoリヴァーレ茨城（INPEX酒田アリーナ）13:05～

・デンソーエアリービーズ vs 東レアローズ滋賀（宝来屋ボンズアリーナ）13:05～

・埼玉上尾メディックス vs PFUブルーキャッツ（リプロ武道館）13:05～

・NECレッドロケッツ川崎 vs SAGA久光スプリングス（東急ドレッセとどろきアリーナ）13:05～

・クインシーズ刈谷 vs 群馬グリーンウイングス（刈谷市体育館）14:05～

・クインシーズ刈谷 vs 群馬グリーンウイングス（刈谷市体育館）13:05～

・大阪ブルテオン vs サントリーサンバーズ大阪（GLION ARENA KOBE）19:10～／兵庫県神戸市【開幕戦】

・ヴォレアス北海道 vs ジェイテクトSTINGS愛知（リック＆スー旭川体育館）13:05～／北海道旭川市

・VC長野トライデンツ vs 日本製鉄堺ブレイザーズ（エア・ウォーターアリーナ松本）14:05～／長野県松本市

・東レアローズ静岡 vs 東京グレートベアーズ（このはなアリーナ）14:05～／静岡県

・ウルフドッグス名古屋 vs 広島サンダーズ（エントリオ）14:35～／愛知県稲沢市

・大阪ブルテオン vs サントリーサンバーズ大阪（GLION ARENA KOBE）19:05～／兵庫県神戸市

・ヴォレアス北海道 vs ジェイテクトSTINGS愛知（リック＆スー旭川体育館）13:05～／北海道旭川市

・VC長野トライデンツ vs 日本製鉄堺ブレイザーズ（エア・ウォーターアリーナ松本）13:05～／長野県松本市

・ウルフドッグス名古屋 vs 広島サンダーズ（エントリオ）13:35～／愛知県稲沢市

・東レアローズ静岡 vs 東京グレートベアーズ（このはなアリーナ）14:05～／静岡県

SVリーグの中継・配信局一覧

2025-26シーズンの大同生命SVリーグは、テレビとネットの両方で観戦可能だ。会場に足を運べないファンでも、自宅やスマートフォンから開幕戦をはじめとする全試合をリアルタイムで視聴できる。

放送はJ SPORTS系列のチャンネルを中心に展開され、インターネットではJ SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)、U-NEXT、Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)、そしてABEMA de JSPORTSなど複数のサービスでライブ・見逃し配信が行われる。それぞれの特徴をまとめた一覧が以下の通り。

サービス名 主な配信・放送内容 料金(税込) 視聴方法 J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック) SVリーグ全試合をライブ・見逃し配信 月額2,580円(U25割:1,290円) パソコン・スマホ・タブレットで視聴可 U-NEXT 「J SPORTS バレーボールパック」で全試合配信。第1節も視聴対象 U-NEXT月額2,189円+パック2,580円 U-NEXTアプリまたはブラウザから Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル) 男女全試合をライブ配信。第1節からファイナルまで網羅 月額2,840円(初回14日間無料) Amazonプライム会員登録後にJ SPORTSチャンネルを追加 ABEMA de JSPORTS 毎節、男女各2試合(計88試合)を無料生中継。月に1回は「ABEMA」限定のオリジナル解説付き配信を実施。全試合のハイライト映像も無料で配信され、独自解説コンテンツも視聴可能。 無料(一部有料コンテンツあり) ABEMAアプリまたはブラウザから視聴可能 J SPORTS(テレビ放送・CS) CS放送で主要試合を中心に生中継 スカパー!契約プランにより異なる スカパー!・J:COMなどのCS放送で視聴可能

大同生命SVリーグ2025-26のおすすめ視聴方法

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。

※本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。