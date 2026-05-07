「大同生命SVリーグ 男子チャンピオンシップ」は、ついに準決勝ラウンドへ突入する。レギュラーシーズン、クォーターファイナルを勝ち抜いた4クラブが集結し、日本一をかけた熾烈な戦いが本格化する。

準決勝では、レギュラーシーズン上位クラブ同士によるハイレベルな対戦が実現。日本代表クラスの選手に加え、海外トップ選手も多数出場しており、スピード、パワー、戦術がぶつかり合う注目カードが続く。

本記事ではSVリーグ男子チャンピオンシップ準決勝の試合日程、対戦カード、テレビ放送・ネット配信予定をまとめて紹介する。

SVリーグ男子チャンピオンシップ準決勝の試合日程・対戦カードは？

「大同生命SV.LEAGUE MEN チャンピオンシップ 2025-26」は準決勝(セミファイナル)へ突入し、ファイナル進出をかけた注目カードが実現する。レギュラーシーズン上位2クラブと、クォーターファイナルを突破した2クラブによる激戦が予定されている。

準決勝は2026年5月9日(土)〜11日(月)にAsue アリーナ大阪で開催。2戦先勝方式で行われ、先に2勝したクラブがファイナル進出を決める。なお、どちらかのクラブが連勝した場合、5月11日(月)のGAME3は実施されない。

レギュラーシーズン1位のサントリーサンバーズ大阪は、広島サンダーズを下して勝ち上がったウルフドッグス名古屋と対戦。一方、2位の大阪ブルテオンは、東京グレートベアーズを破ったジェイテクトSTINGS愛知と激突する。

日程 対戦カード 開始時間 5月9日(土) GAME1 サントリーサンバーズ大阪 vs ウルフドッグス名古屋 13:05〜 5月9日(土) GAME1 大阪ブルテオン vs ジェイテクトSTINGS愛知 18:00〜 5月10日(日) GAME2 サントリーサンバーズ大阪 vs ウルフドッグス名古屋 13:00〜 5月10日(日) GAME2 大阪ブルテオン vs ジェイテクトSTINGS愛知 18:00〜 5月11日(月) GAME3 各カード第3戦 ※必要時のみ開催

SVリーグ男子チャンピオンシップ2026準決勝は無料で見れる？

「大同生命SV.LEAGUE MEN チャンピオンシップ 2025-26」準決勝は、有料放送・配信に加え、一部試合が無料で視聴可能となっている。ファイナル進出をかけた重要なシリーズとなる中、注目カードを無料で楽しめる点にも注目が集まっている。

無料配信は『ABEMA de J SPORTS』で実施予定。5月9日(土)に行われる準決勝GAME1、GAME2以降のうち各1試合が無料ライブ配信される予定となっており、大阪ブルテオン戦などが対象カードとして案内されている。

一方で、準決勝全試合を視聴したい場合は『J SPORTS』や各種配信サービスでの視聴が必要となる見込み。2戦先勝方式で行われるため、GAME2以降やGAME3の開催有無にも注目が集まる。

SVリーグ初代王者を争うハイレベルな戦いが続く中、無料配信を活用しながら準決勝をチェックしたい。

SVリーグ男子チャンピオンシップのおすすめ視聴方法

J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)

SVリーグ男子チャンピオンシップは、『J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)』で全試合のライブおよび見逃し配信に対応している。パソコンやスマートフォン、タブレットなどから視聴でき、場所を問わず観戦できる点が特徴だ。

月額料金は2,580円(税込)で、U25割対象者は1,290円(税込)で利用可能。バレーボール専用パックとして、国内トップリーグの試合を網羅的にチェックできる。

J SPORTSオンデマンド登録方法

▶公式サイトへアクセス 「バレーボールパック」を選択 J SPORTS IDを作成またはログイン 支払い方法を入力して登録完了

Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)

『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』でも、SVリーグ男子の全試合をライブおよび見逃し配信で視聴可能となっている。

月額2,840円(税込)で利用でき、初回5日間の無料体験が用意されている。利用にはAmazonプライム会員登録後、J SPORTSチャンネルの追加が必要となる。

Amazonプライムビデオ登録方法

▶視聴ページへアクセス Amazonプライム会員に登録またはログイン 「J SPORTSチャンネル」を追加 登録完了後すぐに視聴可能

U-NEXT

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間無料トライアルに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。

SVリーグ男子チャンピオンシップ｜関連情報

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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