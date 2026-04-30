SVリーグ男子チャンピオンシップ準々決勝の試合日程・対戦カード・放送予定

SVリーグ男子チャンピオンシップ準々決勝が開幕し、レギュラーシーズン上位クラブによる短期決戦がスタートする。日本一をかけたプレーオフの初戦という位置づけであり、ここから一気にトーナメントの流れが決まる重要なラウンドとなる。

本記事では、SVリーグ男子チャンピオンシップ準々決勝の試合日程、対戦カード、放送予定を紹介する。

SVリーグ男子チャンピオンシップ準々決勝の試合日程・対戦カードは？

2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN チャンピオンシップの準々決勝(クォーターファイナル)は、2026年5月1日(金)から3日(日)にかけて実施される。レギュラーシーズン上位6クラブのうち、3位〜6位の4チームが対戦し、セミファイナル進出をかけたシリーズに臨む。

フォーマットは2戦先勝方式を採用。初戦から主導権争いが激化する中で、1勝1敗となった場合のみ第3戦(GAME3)が行われる。いずれのカードも上位クラブのホームアリーナで開催され、ホームアドバンテージを活かした戦いが展開される点も見どころとなる。

カードはジェイテクトSTINGS愛知vs東京グレートベアーズ、ウルフドッグス名古屋vs広島サンダーズの2試合。いずれも実力差が拮抗しており、短期決戦ならではのアップセットも十分に起こり得る組み合わせとなっている。

カード 会場 GAME1 GAME2 GAME3 STINGS愛知(3位) vs 東京GB(6位) 岡崎中央総合公園総合体育館 5月1日(金) 18:05 5月2日(土) 16:05 5月3日(日) 16:05※ WD名古屋(4位) vs 広島 エントリオ 5月1日(金) 18:05 5月2日(土) 15:05 5月3日(日) 15:05※

※GAME3は1勝1敗の場合のみ実施

SVリーグ男子チャンピオンシップ準々決勝の中継予定

SVリーグ男子チャンピオンシップは、全試合が『J SPORTS オンデマンド』でライブ配信される。また、一部の試合は衛星放送『J SPORTS』でも生中継予定だ。その他、ファイナルに関してはGAME1が地上波『フジテレビ』と衛星放送『フジテレビNEXT』、ネット『TVer』、GAME2＆GAME3が衛星放送『NHK BS』と『フジテレビNEXT』で生中継予定だ。

なお、唯一全試合が楽しめる『J SPORTS オンデマンド』の視聴方法は多岐にわたる。

※各ラウンドのGAME3はどちらかが2勝していない場合のみ中継あり。

SVリーグ男子チャンピオンシップのおすすめ視聴方法

J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)

SVリーグ男子チャンピオンシップは、『J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)』で全試合のライブおよび見逃し配信に対応している。パソコンやスマートフォン、タブレットなどから視聴でき、場所を問わず観戦できる点が特徴だ。

月額料金は2,580円(税込)で、U25割対象者は1,290円(税込)で利用可能。バレーボール専用パックとして、国内トップリーグの試合を網羅的にチェックできる。

J SPORTSオンデマンド登録方法

▶公式サイトへアクセス 「バレーボールパック」を選択 J SPORTS IDを作成またはログイン 支払い方法を入力して登録完了

Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)

『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』でも、SVリーグ男子の全試合をライブおよび見逃し配信で視聴可能となっている。

月額2,840円(税込)で利用でき、初回5日間の無料体験が用意されている。利用にはAmazonプライム会員登録後、J SPORTSチャンネルの追加が必要となる。

Amazonプライムビデオ登録方法

▶視聴ページへアクセス Amazonプライム会員に登録またはログイン 「J SPORTSチャンネル」を追加 登録完了後すぐに視聴可能

U-NEXT

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間無料トライアルに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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