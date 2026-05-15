SVリーグ男子チャンピオンシップ決勝2026の日程・対戦カード・テレビ放送・ネット配信予定まとめ

「大同生命SVリーグ チャンピオンシップ 2025-26」は、いよいよ男子ファイナルを迎える。レギュラーシーズン、クォーターファイナル、セミファイナルを勝ち抜いた2クラブが、日本一を懸けて激突する注目の頂上決戦だ。

本記事では、本記事では、SVリーグ男子チャンピオンシップ決勝の試合日程、対戦カード、中継予定について紹介する。

SVリーグ男子チャンピオンシップ決勝の試合日程・対戦カードは？

「2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP Finals」は、サントリーサンバーズ大阪と大阪ブルテオンによる“大阪ダービー”に決定した。レギュラーシーズン1位と2位が激突する頂上決戦として、大きな注目を集めている。

決勝は2戦先勝方式で開催され、舞台は神奈川県・横浜アリーナ。日本代表の中心選手として活躍する髙橋藍と西田有志による直接対決も大きな見どころとなる。

なお、GAME3は1勝1敗となった場合のみ実施。最大17,000人を収容する横浜アリーナで、SVリーグ初代王者を決める熱戦が繰り広げられる。

試合 対戦カード 試合日程 会場 GAME1 サントリーサンバーズ大阪vs大阪ブルテオン 2026年5月15日(金)19:02開始 横浜アリーナ GAME2 サントリーサンバーズ大阪vs大阪ブルテオン 2026年5月16日(土)16:05開始 横浜アリーナ GAME3 サントリーサンバーズ大阪vs大阪ブルテオン 2026年5月17日(日)15:35開始

(※1勝1敗の場合のみ開催) 横浜アリーナ

SVリーグ男子チャンピオンシップ決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

2025-26シーズンの「大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP Finals」は、『J SPORTSオンデマンド』を中心に各種サービスでライブ配信される。また、地上波やBS放送でも生中継が予定されており、注目の“大阪ダービー”を全国で視聴可能だ。

GAME1は地上波『フジテレビ』とネット『U-NEXT(J SPORTSバレーボールパック)』、『TVer』、『ABEMA』で無料生中継されるほか、『フジテレビNEXT』や『NHK BS』でも放送予定。さらに、『J SPORTSオンデマンド』、『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』などでも視聴できる。

SVリーグ男子チャンピオンシップのおすすめ視聴方法

J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)

SVリーグ男子チャンピオンシップは、『J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)』で全試合のライブおよび見逃し配信に対応している。パソコンやスマートフォン、タブレットなどから視聴でき、場所を問わず観戦できる点が特徴だ。

月額料金は2,580円(税込)で、U25割対象者は1,290円(税込)で利用可能。バレーボール専用パックとして、国内トップリーグの試合を網羅的にチェックできる。

J SPORTSオンデマンド登録方法

▶公式サイトへアクセス 「バレーボールパック」を選択 J SPORTS IDを作成またはログイン 支払い方法を入力して登録完了

Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)

『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』でも、SVリーグ男子の全試合をライブおよび見逃し配信で視聴可能となっている。

月額2,840円(税込)で利用でき、初回5日間の無料体験が用意されている。利用にはAmazonプライム会員登録後、J SPORTSチャンネルの追加が必要となる。

Amazonプライムビデオ登録方法

▶視聴ページへアクセス Amazonプライム会員に登録またはログイン 「J SPORTSチャンネル」を追加 登録完了後すぐに視聴可能

U-NEXT

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間無料トライアルに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。

SVリーグ男子チャンピオンシップ｜関連情報

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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