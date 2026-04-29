SVリーグ男子チャンピオンシップの試合日程・対戦カード・組み合わせ

「2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP(SVリーグ男子チャンピオンシップ)」が、2026年5月1日(金)から開催される。

本記事では、SVリーグ男子チャンピオンシップの試合日程や対戦カード、組み合わせを紹介する。

SVリーグ男子チャンピオンシップの試合日程は？

SVリーグ男子チャンピオンシップは、優勝を決めるノックアウト方式の大会。レギュラーシーズン3～6位のチームがクォーターファイナル(準々決勝)、レギュラーシーズン上位2クラブとクォーターファイナル勝者がセミファイナル(準決勝)から出場する。そして、セミファイナルの勝者同士がファイナル(決勝)で優勝を争う仕組みだ。

各ラウンドの試合はいずれも2戦先勝方式となるため、1勝1敗となった場合のみ3試合目が開催。ファイナルを除くすべての試合はレギュラーシーズン上位のホームとなるが、ファイナルは横浜アリーナ(神奈川県横浜市)で開催予定だ。

日程は、クォーターファイナルが5月1日(金)～3日(日)、セミファイナルが5月9日(土)～11日(月)、ファイナルが5月15日(金)～17日(日)に開催予定となっている。

開催スケジュール

クォーターファイナル：5月1日(金)～3日(日)

セミファイナル：5月9日(土)～11日(月)

ファイナル：5月15日(金)～17日(日)

※各ラウンドは2戦先勝制。第3試合は1勝1敗の場合のみ開催。

SVリーグ男子チャンピオンシップの対戦カード・組み合わせ

2025-26シーズンのSVリーグでは、サントリーサンバーズ大阪(1位)、大阪ブルテオン(2位)、ジェイテクトSTINGS愛知(3位)、ウルフドッグス名古屋(4位)、広島サンダーズ(5位)、東京グレートベアーズ(6位)の順でレギュラーシーズンが終了。チャンピオンシップの対戦カードは以下の通りとなる。

ラウンド 対戦カード 開始日時 会場 クォーターファイナル STINGS愛知(3位)

vs

東京GB(6位) 5/1(金)18:05- GAME1 岡崎中央総合公園総合体育館

(愛知県岡崎市) 5/2(土)16:05- GAME2 5/3(日)16:05- GAME3

※1勝1敗の場合のみ開催 WD名古屋(4位)

vs

広島TH(5位) 5/1(金)18:05- GAME1 エントリオ

(愛知県稲沢市) 5/2(土)15:05- GAME2 5/3(日)15:05- GAME3

※1勝1敗の場合のみ開催 セミファイナル サントリー(1位)

vs

WD名古屋(4位) or 広島TH(5位) 5/9(土)13:05- GAME1 Asueアリーナ大阪

(大阪府大阪市) 5/10(日)13:05- GAME2 5/11(月)13:05- GAME3

※1勝1敗の場合のみ開催 大阪B(2位)

vs

STINGS愛知(3位) or 東京GB(6位) 5/9(土)18:05- GAME1 Asueアリーナ大阪

(大阪府大阪市) 5/10(日)18:05- GAME2 5/11(月)18:05- GAME3

※1勝1敗の場合のみ開催 ファイナル セミファイナル勝者

vs

セミファイナル勝者 5/15(金)19:02- GAME1 横浜アリーナ

(神奈川県横浜市) 5/16(土)16:05- GAME2 5/17(日)15:35- GAME3

※1勝1敗の場合のみ開催

※試合開始時間は変更になる可能性があります。

※どちらかが2勝した場合、GAME3は開催されません。

SVリーグ男子チャンピオンシップの中継予定

SVリーグ男子チャンピオンシップは、全試合が『J SPORTS オンデマンド』でライブ配信される。また、一部の試合は衛星放送『J SPORTS』でも生中継予定だ。その他、ファイナルに関してはGAME1が地上波『フジテレビ』と衛星放送『フジテレビNEXT』、ネット『TVer』、GAME2＆GAME3が衛星放送『NHK BS』と『フジテレビNEXT』で生中継予定だ。

なお、唯一全試合が楽しめる『J SPORTS オンデマンド』の視聴方法は多岐にわたる。

※各ラウンドのGAME3はどちらかが2勝していない場合のみ中継あり。

SVリーグ男子チャンピオンシップのおすすめ視聴方法

J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)

SVリーグ男子チャンピオンシップは、『J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)』で全試合のライブおよび見逃し配信に対応している。パソコンやスマートフォン、タブレットなどから視聴でき、場所を問わず観戦できる点が特徴だ。

月額料金は2,580円(税込)で、U25割対象者は1,290円(税込)で利用可能。バレーボール専用パックとして、国内トップリーグの試合を網羅的にチェックできる。

J SPORTSオンデマンド登録方法

▶公式サイトへアクセス 「バレーボールパック」を選択 J SPORTS IDを作成またはログイン 支払い方法を入力して登録完了

Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)

『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』でも、SVリーグ男子の全試合をライブおよび見逃し配信で視聴可能となっている。

月額2,840円(税込)で利用でき、初回5日間の無料体験が用意されている。利用にはAmazonプライム会員登録後、J SPORTSチャンネルの追加が必要となる。

Amazonプライムビデオ登録方法

▶視聴ページへアクセス Amazonプライム会員に登録またはログイン 「J SPORTSチャンネル」を追加 登録完了後すぐに視聴可能

U-NEXT

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間無料トライアルに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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