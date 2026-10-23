SV.LEAGUE GROWTHはどこで見られる？視聴方法一覧

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SVリーグの下部リーグとなる「大同生命SV.LEAGUE GROWTH」は、2026-27シーズンから新設される。

本記事では、SV.LEAGUE GROWTHの視聴方法を紹介する。

SV.LEAGUE GROWTH｜概要

「SV.LEAGUE GROWTH」は、2026-27シーズンから「SV.LEAGUE」の下部リーグとして新設されたリーグ。将来的な「SV.LEAGUE」参入目指すクラブで構成される。

男子は8クラブ、女子は6クラブが出場する。

出場クラブ

男子 女子 つくばユナイテッドSun GAIA リガーレ仙台 レーヴィス栃木 信州ブリリアントアリーズ 千葉ドット 岐阜リオレーナ 富士通カワサキレッドスピリッツ ブレス浜松 アイシンティルマーレ碧南 カノアラウレアーズ福岡 ヴィアティン四日市 フォレストリーヴズ熊本 クボタスピアーズ大阪

きんでんトリニティーブリッツ



SV.LEAGUE GROWTH｜放送・配信

SV.LEAGUE GROWTHはインターネット配信「J SPORTSオンデマンド」で全試合ライブ配信される。J SPORTSオンデマンドは、「U-NEXT」「Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)」「ABEMA de JSPORTS」など、複数のサービスで視聴可能だ。それぞれの特徴と視聴方法を整理すると以下の通り。

2026-27シーズンSVリーグ｜おすすめ視聴方法

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで500円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込) ※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。