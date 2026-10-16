大同生命SVリーグ2026-27開幕はいつ？

「2026-27大同生命SV.LEAGUE(SVリーグ)」が開幕を迎える。

本記事では、2026-27シーズンのSVリーグの開幕日や日程、視聴方法を紹介する。

2026-27シーズンSVリーグ｜開幕はいつ？

2026-27シーズンのSVリーグは、女子のレギュラーシーズンが2026年10月10日に開幕。男子レギュラーシーズンは2026年10月17日に開幕する。

SVリーグの開催日程は以下の通り。

開催日程

シーズン 男子 女子 レギュラーシーズン 2026年10月17日～2027年4月18日 2026年10月10日～2027年3月28日 チャンピオンシップ 2027年4月23日～5月9日 2027年4月2日～4月19日

2026-27シーズンSVリーグ｜放送・配信

試合中継はインターネット配信「J SPORTSオンデマンド」で全試合ライブ配信される。J SPORTSオンデマンドは、「U-NEXT」「Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)」「ABEMA de JSPORTS」など、複数のサービスで視聴可能だ。それぞれの特徴と視聴方法を整理すると以下の通り。

2026-27シーズンSVリーグ｜おすすめ視聴方法

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで500円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込) ※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。







