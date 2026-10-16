SVリーグの地上波中継・無料配信はある？視聴方法一覧

「2026-27大同生命SV.LEAGUE(SVリーグ)」が開幕する。
本記事では、2026-27シーズンSVリーグのテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
2026-27シーズンSVリーグ｜地上波中継・無料配信
2026-27シーズンのSVリーグは、定期的な地上波中継は予定されていない。なお一部試合はNHK BSなどのテレビで生中継され、無料での視聴が可能だ。
J SPORTSオンデマンド視聴方法一覧
SVリーグは「J SPORTSオンデマンド」で全試合ライブ配信される。「J SPORTSオンデマンド」は上記の各プラットフォームで視聴可能。無料での視聴はできないが、お得なキャンペーンが展開されている。
Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)での視聴プライム会員の登録が必要だが、J SPORTSチャンネルは3日間の無料トライラルが設けられている。
U-NEXTは月額見放題プランの新規登録で、「U-NEXTが31日間無料」＋「500ポイント付与」のキャンペーンを実施中。ポイントを「J SPORTS バレーボールパック」に充当できるため、お得に視聴可能だ。
- J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック) SVリーグの全試合をライブおよび見逃し配信で視聴可能。学生・U25割引もあり、コストを抑えて視聴できる。 料金: 月額2,580円(U25割:1,290円) 視聴方法: PC・スマホ・タブレット対応
- U-NEXT 「J SPORTS バレーボールパック」を通じて全試合を視聴可能。第1節からファイナルラウンドまで完全カバー。 料金: U-NEXT月額2,189円 + パック料金2,580円 視聴方法: U-NEXTアプリまたはブラウザで視聴
- Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル) 男女全試合をライブ配信し、第1節からファイナルまで網羅。プライム会員の無料期間と併用できる点も魅力。 料金: 月額2,840円(初回3日間無料) 視聴方法: Amazonプライム会員登録後にJ SPORTSチャンネルを追加
- ABEMA de JSPORTS 「年間月々払いプラン」および「学割年間月々払いプラン」に初めて登録される方を対象に、11月1日までの期間限定でキャンペーンを実施中。「年間月々払いプラン」を通常月額2,380円のところ月額1,980円、「学割年間月々払いプラン」を通常月額1,440円のところ月額980円で提供される。 視聴方法: ABEMAアプリまたはブラウザで視聴
2026-27シーズンSVリーグ｜おすすめ視聴方法
「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。
とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了で500円分のポイントを付与！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込) ※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。