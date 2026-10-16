スーパーGT第7戦オートポリスのテレビ放送・ネット配信予定

SUPER GT(スーパーGT)の2026シーズン、「スーパーGT第7戦オートポリス」が、10月17日(土)から18(日)に行われる。

本記事では、「スーパーGT第7戦オートポリス」の放送予定や視聴方法などを紹介する。

SUPER GT 第7戦｜開催日程

SUPER GTの2026シーズン第7戦は、オートポリスで10月17日(土)から18日(日)に行われる。

17日が予選、18日が決勝レースの開催日予定だ。

SUPER GT 第7戦｜放送・配信予定

「SUPER GT2026 スーパーGT第7戦オートポリス」は、衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』、Amazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』で中継・ライブ配信される。

■SUPER GT 第7戦 放送日程

SUPER GT 第7戦｜無料視聴方法

前述の通り、「SUPER GT2026 スーパーGT第7戦オートポリス」は、Amazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』でも視聴することができる。

『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能となっている。前述の通り、「SUPER GT2026 スーパーGT第7戦オートポリス」は、Amazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』でも視聴することができる。

『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能となっている。

まずは AmazonのJ SPORTSチャンネルページ にアクセス

「ライブを観る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

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