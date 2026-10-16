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super-gt(C)Getty Images
スーパーGTをPrimeVideo「J Sportsチャンネル」で配信
GOAL

スーパーGT第7戦オートポリスのテレビ放送・ネット配信予定

「SUPER GT(スーパーGT) 2025 第7戦 オートポリス」の日程や放送・中継予定、視聴方法などを紹介。

SUPER GT(スーパーGT)の2026シーズン、「スーパーGT第7戦オートポリス」が、10月17日(土)から18(日)に行われる。

無料トライアルに登録スーパーGTをPrimeVideo「J SPORTSチャンネル」で配信

本記事では、「スーパーGT第7戦オートポリス」の放送予定や視聴方法などを紹介する。

SUPER GT 第7戦｜開催日程

SUPER GTの2026シーズン第7戦は、オートポリスで10月17日(土)から18日(日)に行われる。

17日が予選、18日が決勝レースの開催日予定だ。

SUPER GT 第7戦｜放送・配信予定

「SUPER GT2026 スーパーGT第7戦オートポリス」は、衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』、Amazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』で中継・ライブ配信される。

■SUPER GT 第7戦 放送日程

時刻

セッション

チャンネル

10/17(土) 14:20-16:30

予選

・衛星放送

J SPORTS3

・ネット

J SPORTSオンデマンド(Amazon無料あり)

10/18(日) 12:40-17:00

決勝

・衛星放送

J SPORTS4

・ネット

J SPORTSオンデマンド(Amazon無料あり)

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SUPER GT 第7戦｜無料視聴方法

前述の通り、「SUPER GT2026 スーパーGT第7戦オートポリス」は、Amazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』でも視聴することができる。

『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能となっている。前述の通り、「SUPER GT2026 スーパーGT第7戦オートポリス」は、Amazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』でも視聴することができる。

『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能となっている。

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス

  1. 「ライブを観る」をタップ。
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

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