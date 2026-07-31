スーパーGT第4戦富士のテレビ放送・ネット配信予定

SUPER GT(スーパーGT)の2026シーズン、「スーパーGT第4戦富士スピードウェイ」が、8月1日(土)から2(日)に行われる。

本記事では、「スーパーGT第4戦富士スピードウェイ」の放送予定や視聴方法などを紹介する。

スーパーGT第4戦｜開催日程

2026シーズンのスーパーGT第4戦は、富士スピードウェイで8月1日(土)から2日(日)に行われる。

1日が予選、2日が決勝レースの開催日予定だ。

スーパーGT第4戦｜放送・配信予定

「SUPER GT2025 スーパーGT第7戦オートポリス」は、衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』、Amazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』で中継・ライブ配信される。

■放送日程

スーパーGT｜視聴方法

2026シーズンのSUPER GTは衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で中継・ライブ配信する。

『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能。プライム会員登録が必要だが、プライム会員登録は30日間無料となる。

また、J SPORTSオンデマンドも3日間の無料体験を設けている。

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。（無料トライアル終了後は月額2,840円(税込み)）

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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