男子バレーボールのアジアNo.1のクラブを決める「バレーボールアジアチャンピオンズリーグ男子ジャパン2025」グループステージが5月11日(日)に開催。サントリーサンバーズ大阪と、オーストラリアのクイーンズランド・パイレーツが対戦する。
本記事では、バレーボールアジアチャンピオンズリーグ男子ジャパン2025、サントリーサンバーズ大阪vsクイーンズランド・パイレーツの試合日程、放送・配信予定、おすすめ視聴方法を紹介する。
サントリーサンバーズ大阪vsクイーンズランド・パイレーツの試合日程・開始時間
- 大会：バレーボールアジアチャンピオンズリーグ男子ジャパン2025
- 日時：2025年5月11日(日)19:05開始予定
- カード：サントリーサンバーズ大阪（日本） vs クイーンズランド・パイレーツ（オーストラリア）
- 会場：パナソニックアリーナ（大阪府枚方市）
サントリーサンバーズ大阪vsクイーンズランド・パイレーツの放送・配信予定
|試合日
|対戦カード
|放送・配信
|5/11(日)19:05
|サントリーサンバーズ大阪vsクイーンズランド・パイレーツ
|【配信】
・Amazon J SPORTS (ライブ＆見逃し)
・J SPORTSオンデマンド (ライブ＆見逃し)
【放送】
・J SPORTS 1 (生放送)
バレーボールアジアチャンピオンズリーグ男子ジャパン2025の放送・配信予定
バレーボールアジアチャンピオンズリーグ男子ジャパン2025は『J SPORTS』で全試合LIVE配信される予定だ。
PC、スマホ、タブレットで視聴可能な『J SPORTS オンデマンド』ではグループステージから決勝まで全試合をLIVE配信。Amazon Prime Videoチャンネルの『J SPORTS』なら14日間無料トライアルで視聴することができる。
また、CS『J SPORTS』ではサントリーサンバーズ大阪と大阪ブルテオンの試合、準決勝以降の全試合をテレビ放送する予定だ。
バレーボールアジアチャンピオンズリーグ男子ジャパン2025はAmazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS』であれば、14日間の無料体験を利用して視聴が可能。グループステージから決勝までの全試合をライブ視聴、見逃しでも楽しむことができる。
■Amazon J SPORTSの無料トライアル登録方法
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