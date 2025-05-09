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【5月11日】サントリーサンバーズ大阪vsクイーンズランド・パイレーツのテレビ放送/ネット配信予定・開始時間 バレーボールアジアチャンピオンズリーグ男子ジャパン2025

【バレーACLジャパン2025】バレーボールアジアチャンピオンズリーグ男子ジャパン2025、サントリーサンバーズ大阪対クイーンズランド・パイレーツの日程、放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介。

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サントリーサンバーズ大阪＆大阪ブルテオンが出場！

バレーボールアジアチャンピオンズリーグ男子ジャパン2025を全試合ライブ配信！

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男子バレーボールのアジアNo.1のクラブを決める「バレーボールアジアチャンピオンズリーグ男子ジャパン2025」グループステージが5月11日(日)に開催。サントリーサンバーズ大阪と、オーストラリアのクイーンズランド・パイレーツが対戦する。

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本記事では、バレーボールアジアチャンピオンズリーグ男子ジャパン2025、サントリーサンバーズ大阪vsクイーンズランド・パイレーツの試合日程、放送・配信予定、おすすめ視聴方法を紹介する。

サントリーサンバーズ大阪vsクイーンズランド・パイレーツの試合日程・開始時間

  • 大会：バレーボールアジアチャンピオンズリーグ男子ジャパン2025
  • 日時：2025年5月11日(日)19:05開始予定
  • カード：サントリーサンバーズ大阪（日本） vs クイーンズランド・パイレーツ（オーストラリア）
  • 会場：パナソニックアリーナ（大阪府枚方市）

サントリーサンバーズ大阪vsクイーンズランド・パイレーツの放送・配信予定

試合日対戦カード放送・配信
5/11(日)19:05サントリーサンバーズ大阪vsクイーンズランド・パイレーツ【配信】
Amazon J SPORTS (ライブ＆見逃し)
J SPORTSオンデマンド (ライブ＆見逃し)
【放送】
・J SPORTS 1 (生放送)

バレーボールアジアチャンピオンズリーグ男子ジャパン2025の放送・配信予定

バレーボールアジアチャンピオンズリーグ男子ジャパン2025は『J SPORTS』で全試合LIVE配信される予定だ。

PC、スマホ、タブレットで視聴可能な『J SPORTS オンデマンド』ではグループステージから決勝まで全試合をLIVE配信。Amazon Prime Videoチャンネルの『J SPORTS』なら14日間無料トライアルで視聴することができる。

また、CS『J SPORTS』ではサントリーサンバーズ大阪と大阪ブルテオンの試合、準決勝以降の全試合をテレビ放送する予定だ。

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バレーボールアジアチャンピオンズリーグ男子ジャパン2025はAmazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS』であれば、14日間の無料体験を利用して視聴が可能。グループステージから決勝までの全試合をライブ視聴、見逃しでも楽しむことができる。

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