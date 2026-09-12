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サンダーランドvsアーセナルはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma

協力：

【9月13日】サンダーランドvsアーセナルのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第4節

プレミアリーグ
サンダーランド 対 アーセナル
サンダーランド
アーセナル

【プレミアリーグ放送予定】2026-27プレミアリーグ第4節、サンダーランド対アーセナルのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第4節が日本時間9月13日(日)に開催。サンダーランドとアーセナルが対戦する。

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本記事では、サンダーランドvsアーセナルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

サンダーランドvsアーセナルの試合日程・キックオフ時間

サンダーランドvsアーセナルは、日本時間2026年9月13日(日)にサンダーランドのホーム、スタジアム・オブ・ライトで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第4節
  • 日時：2026年9月13日(日) 4:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：サンダーランド vs アーセナル
  • 会場：スタジアム・オブ・ライト

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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サンダーランドvsアーセナルのテレビ放送・ネット配信予定



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サンダーランドvsアーセナルのU-NEXT視聴方法

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なお、「U-NEXTサッカーパック」ではプレミアリーグ以外にもエールディビジを独占でライブ配信。ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

サンダーランドvsアーセナルの予想スタメンは？

サンダーランド vs アーセナル 予想スタメン

4-2-3-1
サンダーランド crest
サンダーランド
SUN
フォーメーション
アーセナル crest
アーセナル
ARS
4-2-3-1
ロビン・ローフスロビン・ローフスノルディ・ムキエレノルディ・ムキエレダニエル・バラードダニエル・バラードレイニルドレイニルドケビン・ダンソケビン・ダンソグラニト・ジャカグラニト・ジャカエンゾ・ル・フィーエンゾ・ル・フィーノア・サディキノア・サディキニルソン・アングロニルソン・アングロトーマス・ムニエトーマス・ムニエブライアン・ブロビーブライアン・ブロビーダビド・ラヤダビド・ラヤガブリエウ・マガリャンイスガブリエウ・マガリャンイスエズリ・コンサエズリ・コンサベン・ホワイトベン・ホワイトリッカルド・カラフィオーリリッカルド・カラフィオーリマイルズ・ルイス＝スケリーマイルズ・ルイス＝スケリークリストス・ツォリスクリストス・ツォリスブカヨ・サカブカヨ・サカデクラン・ライスデクラン・ライスマルティン・ウーデゴールマルティン・ウーデゴールカイ・ハヴァーツカイ・ハヴァーツ
アーセナル crest
アーセナル
ARS
4-2-3-1
サンダーランド

先発メンバー

アーセナル

マネージャー

  • レジス・ル・ブリ
  • ミケル・アルテタ

成績

SUN

SUN - 直近成績

REN
2-1
IPS
2-1
FUL
1-0
BRE
1-1
HUL
1-0
得点（失点）
6/4
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
ARS

ARS - 直近成績

MCI
3-0
COV
3-0
AVL
0-1
CHE
2-1
NAP
0-1
得点（失点）
10/1
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
1/5

両チームの対戦成績

対戦成績

サンダーランドドローアーセナル
0
1
4
プレミアリーグ
アーセナル badge
アーセナル
ARS
3
サンダーランド badge
サンダーランド
SUN
0
終了
プレミアリーグ
サンダーランド badge
サンダーランド
SUN
2
アーセナル badge
アーセナル
ARS
2
終了
カラバオカップ
アーセナル badge
アーセナル
ARS
5
サンダーランド badge
サンダーランド
SUN
1
終了
プレミアリーグ
アーセナル badge
アーセナル
ARS
2
サンダーランド badge
サンダーランド
SUN
0
終了
プレミアリーグ
サンダーランド badge
サンダーランド
SUN
1
アーセナル badge
アーセナル
ARS
4
終了
4得点16
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
330072+59
2
アーセナルアーセナルARS
330061+59
3
ハル・シティハル・シティHUL
321030+37
4
チェルシーチェルシーCHE
320187+16
5
ブレントフォードブレントフォードBRE
312052+35
6
リヴァプールリヴァプールLIV
312064+25
7
ニューカッスルニューカッスルNEW
312064+25
8
エヴァートンエヴァートンEVE
312053+25
9
リーズリーズLEE
312032+15
10
ブライトンブライトンBHA
311185+34
11
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
311176+14
12
サンダーランドサンダーランドSUN
31113304
13
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
310248-43
14
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
310248-43
15
ボーンマスボーンマスBOU
302145-12
16
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
302123-12
17
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
301205-51
18
トッテナムトッテナムTOT
301205-51
19
フラムフラムFUL
300347-30
20
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
300305-50
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


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