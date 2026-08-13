SUMMER SONIC 2026の出演アーティストは？東京・大阪の日程別ラインアップ・ヘッドライナー・ステージ情報まとめ

国内最大級の都市型音楽フェス『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』が、2026年8月14日(金)から16日(日)までの3日間にわたって東京・大阪で開催される。25周年を迎える今回は、国内外から多数の人気アーティストが集結する豪華ラインアップとなっている。
本記事では、『SUMMER SONIC 2026』に出演するアーティスト・ラインアップを紹介する。
SUMMER SONIC 2026の日程は？
『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』は、2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日)の3日間にわたって開催される。
東京会場はZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセで、各日9:00開場、11:00開演。大阪会場は万博記念公園で、10:00開場、11:00開演予定となっている。
東京・大阪の2会場で同時開催されるため、参加予定の場合は出演アーティストやステージごとのスケジュールとあわせて、会場や開場・開演時間を事前に確認しておきたい。
『SUMMER SONIC 2026』の開催日程と会場は以下の通り。
|日程
|会場
|開場
|開演
|2026年8月14日(金)
|東京：ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
|9:00
|11:00
|2026年8月14日(金)
|大阪：万博記念公園
|10:00
|11:00
|2026年8月15日(土)
|東京：ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
|9:00
|11:00
|2026年8月15日(土)
|大阪：万博記念公園
|10:00
|11:00
|2026年8月16日(日)
|東京：ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
|9:00
|11:00
|2026年8月16日(日)
|大阪：万博記念公園
|10:00
|11:00
SUMMER SONIC 2026の出演アーティスト・ラインアップ
『SUMMER SONIC 2026』には、国内外から多数のアーティストが出演する。25周年を迎える今回は2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日)の3日間開催となり、東京・大阪それぞれで豪華ラインアップが組まれている。
東京会場のMARINE STAGEでは、8月14日(金)にTHE STROKES、15日(土)にAdo、16日(日)にL'Arc-en-Cielが各日のトリを担当。大阪会場のAIR STAGEでは、14日(金)にL'Arc-en-Ciel、15日(土)にTHE STROKES、16日(日)にAdoがヘッドライナーを務める。
このほか、JENNIE、BUMP OF CHICKEN、BABYMETAL、JAMIROQUAI、DAVID BYRNE、KASABIAN、LE SSERAFIM、サカナクション、電気グルーヴ、MAN WITH A MISSION、Travis Japan、中島健人など幅広いジャンルのアーティストが出演。東京ではBEACH STAGEやSpotify Stage、深夜開催のMIDNIGHT SONICなども実施される。
『SUMMER SONIC 2026』の東京・大阪会場における日程別・ステージ別の主な出演アーティストは以下の通り。
出演者・出演時間は変更となる場合があります。最新の情報は、公式サイトでご確認ください。
8月14日(Day1)TOKYO
©CREATIVEMAN PRODUCTIONS CO.,LTD.2000-2026 All Rights Reserved.
8月14日(Day1)OSAKA
©CREATIVEMAN PRODUCTIONS CO.,LTD.2000-2026 All Rights Reserved.
8月16日(Day3)
©CREATIVEMAN PRODUCTIONS CO.,LTD.2000-2026 All Rights Reserved.
|日程
|会場
|ステージ
|出演アーティスト
|8月14日(金)
|東京
|MARINE STAGE
|THE STROKES／BUMP OF CHICKEN／KESHI／BABYMONSTER／AUDREY NUNA／WEST.
|8月14日(金)
|東京
|MOUNTAIN STAGE
|JENNIE／KASABIAN／DERMOT KENNEDY／マカロニえんぴつ／KODALINE／アイナ・ジ・エンド／CARDINALS
|8月14日(金)
|東京
|SONIC STAGE
|FKA TWIGS／JADE／HOLLY HUMBERSTONE／女王蜂／CHLOE QISHA／WISP／FLORENCE ROAD／Hyojoo
|8月14日(金)
|東京
|PACIFIC STAGE
|MAN WITH A MISSION／ZEBRAHEAD／DEAN & TABBER／PiXXiE／告五人 Accusefive／Fear, and Loathing in Las Vegas／PassCode／Xdinary Heroes／HANRORO
|8月14日(金)
|東京
|BEACH STAGE
|OMARION／JAMES FAUNTLEROY／The RH Factor reunion tribute to Roy Hargrove／STUTS／indigo la End／eill／Novel Core／MAYSON's PARTY
|8月14日(金)
|東京
|Spotify Stage
|kurayamisaka／ハク。／First Love is Never Returned／7co／Rol3ert／Jeremy Quartus／REJAY x Andr／ena mori／EMNW／バチカン市国に愛されたい
|8月14日(金)
|東京
|MIDNIGHT SONIC
|STEVE AOKI／LAIDBACK LUKE／THE BLOODY BEETROOTS／きゃりーぱみゅぱみゅ／新しい学校のリーダーズ／SO-SO／Tamanaramen
|8月15日(土)
|東京
|MARINE STAGE
|Ado／ALEX WARREN／mgk／BE:FIRST／DESTIN CONRAD／HANA
|8月15日(土)
|東京
|MOUNTAIN STAGE
|DAVID BYRNE／サカナクション／SUEDE／羊文学／JON SPENCER／VIAGRA BOYS／GOOD NEIGHBOURS
|8月15日(土)
|東京
|SONIC STAGE
|STEVE LACY／電気グルーヴ／Cornelius／ELMIENE／Saucy Dog／PRETTY BLEAK／FATHER OF PEACE／THE GUEST LIST／WOos
|8月15日(土)
|東京
|PACIFIC STAGE
|MAZZEL／GENERATIONS／SB19／HUMBE／MIDNIGHT TIL MORNING／中島健人／Paledusk／花冷え。／板歯目／KOMOREBI
|8月15日(土)
|東京
|BEACH STAGE
|CARÍN LEÓN／LATIN MAFIA／PALOMA MORPHY／SIRUP／Kvi Baba／阿部真央／のん & the tears of knight／紫 今
|8月15日(土)
|東京
|Spotify Stage
|luv／OddRe:／さらさ(BAND SET)／Litty／Kohjiya／MIKADO／7／Verses GT／パソコン音楽クラブ／Dungeoneering／FULLHOUSE／Liza／Iga Nana
|8月15日(土)
|東京
|MIDNIGHT SONIC
|DANNY BROWN／A-TRAK／sim0ne／Yu Seki & Yohji Igarashi／Sonsi／VERRY SMoL／nasthug／DJ DARUMA & JOMMY
|8月16日(日)
|東京
|MARINE STAGE
|L'Arc-en-Ciel／LE SSERAFIM／PENTATONIX／YUKI／WANIMA／DECEMBER 10
|8月16日(日)
|東京
|MOUNTAIN STAGE
|JAMIROQUAI／Suchmos／キタニタツヤ／BINI／NECTAR WOODE／SEKOU／BOY SODA
|8月16日(日)
|東京
|SONIC “METAL” STAGE
|BABYMETAL／mgk／PENDULUM／Ave Mujica／THE WARNING／SOUTH ARCADE／METALVERSE／札幌某所
|8月16日(日)
|東京
|PACIFIC STAGE
|amazarashi／.ENDRECHERI.／AKMU／Travis Japan／BAND-MAID／Chilli Beans.／おいしくるメロンパン／TWS／Zilqy
|8月16日(日)
|東京
|BEACH STAGE
|CRYSTAL WATERS／THEA AUSTIN, formerly of SNAP!／REAL McCOY／Night Tempo／きゃりーぱみゅぱみゅ／SKRYU／Ayumu Imazu／STARGLOW
|8月16日(日)
|東京
|Spotify Stage
|PEOPLE 1／にしな／名誉伝説／Maverick Mom／OSHIKIKEIGO／yama／HALCALI／NOMELON NOLEMON／o.j.o／Legal nerd boyz
|8月14日(金)
|大阪
|AIR STAGE
|L'Arc-en-Ciel／LE SSERAFIM／PENTATONIX／YUKI／WANIMA／DECEMBER 10
|8月14日(金)
|大阪
|MOUNTAIN STAGE
|JAMIROQUAI／CARÍN LEÓN／キタニタツヤ／BINI／NECTAR WOODE／SEKOU／BOY SODA
|8月14日(金)
|大阪
|SONIC “METAL” STAGE
|BABYMETAL／mgk／PENDULUM／Ave Mujica／THE WARNING／SOUTH ARCADE／METALVERSE
|8月14日(金)
|大阪
|MASSIVE STAGE
|.ENDRECHERI.／SB19／Travis Japan／AKMU／Chilli Beans.／STARGLOW／TWS／PompadollS／The Meal Groove
|8月14日(金)
|大阪
|PAVILION
|DRUNKEN KONG／大沢伸一／in-d／Masato Hayashi／XinU／lil soft tennis／カメレオン・ライム・ウーピーパイ／Hana Hope
|8月15日(土)
|大阪
|AIR STAGE
|THE STROKES／KASABIAN／KESHI／WEST.／AUDREY NUNA／FRUITS ZIPPER
|8月15日(土)
|大阪
|MOUNTAIN STAGE
|OMARION／DERMOT KENNEDY／マカロニえんぴつ／KODALINE／アイナ・ジ・エンド／ZEBRAHEAD／CARDINALS
|8月15日(土)
|大阪
|SONIC STAGE
|新しい学校のリーダーズ／FKA TWIGS／JADE／HOLLY HUMBERSTONE／CHLOE QISHA／WISP／FLORENCE ROAD
|8月15日(土)
|大阪
|MASSIVE STAGE
|Czecho No Republic／Rol3ert／告五人 Accusefive／梅田サイファー／Daichi Yamamoto／Survive Said The Prophet／MAYSON's PARTY／LET ME KNOW／THE あろーんず
|8月15日(土)
|大阪
|PAVILION
|Hiplin／七尾旅人／NODATIN／TOCCHI／UKI／鈴木真海子／クレイジーウォウウォ!!／REJAY／GooDee／Meg Bonus／Lavt
|8月16日(日)
|大阪
|AIR STAGE
|Ado／JENNIE／ALEX WARREN／MAZZEL／DESTIN CONRAD／HANA
|8月16日(日)
|大阪
|MOUNTAIN STAGE
|DAVID BYRNE／サカナクション／SUEDE／羊文学／JON SPENCER／VIAGRA BOYS／GOOD NEIGHBOURS
|8月16日(日)
|大阪
|SONIC STAGE
|STEVE LACY／電気グルーヴ／Cornelius／ELMIENE／Saucy Dog／PRETTY BLEAK／FATHER OF PEACE／THE GUEST LIST／Re:name
|8月16日(日)
|大阪
|MASSIVE STAGE
|DEAN & TABBER／木村カエラ／SIRUP／Kvi Baba／CLAN QUEEN／中島健人／Xdinary Heroes／OddRe:／Hyojoo
|8月16日(日)
|大阪
|PAVILION
|A-TRAK／FULLHOUSE／DJ HASEBE／Liza／Peterparker69／AOTO／kiki vivi lily／MoMo
SUMMER SONIC 2026はWOWOWで見られる？放送・配信情報まとめ
『SUMMER SONIC 2026』は、2026年8月14日(金)から16日(日)までの3日間、WOWOWオンデマンドでライブ配信される。対象となるのは東京会場のMARINE、MOUNTAIN、SONIC、PACIFICの4ステージで、各日の公演時間に合わせてリアルタイムで楽しめる。
配信はWOWOWオンデマンド限定となり、イベント当日にBSのWOWOW各チャンネルで生中継される予定はない。スマートフォンやPC、タブレット、スマートテレビなど、インターネットに接続できる端末から視聴可能だ。
なお、ライブ配信では追いかけ再生や当日の見逃し配信、リピート配信には対応していない。そのため、リアルタイムで視聴したい場合は、目当てのアーティストの出演時間をあらかじめ確認しておきたい。
一方、当日見逃した場合でも、2026年9月と10月にWOWOWで後日放送およびアーカイブ配信が予定されている。
|項目
|詳細
|配信日
|2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日)
|ライブ配信
|WOWOWオンデマンド
|配信対象
|東京会場
|対象ステージ
|MARINE／MOUNTAIN／SONIC／PACIFIC
|当日のBS放送
|予定なし
|追いかけ再生
|利用不可
|当日アーカイブ
|配信なし
|後日放送・配信
|2026年9月・10月に予定
WOWOWオンデマンドの登録方法は？
WOWOW
WOWOWの加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。
■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法
①WOWOW公式サイトにアクセス
②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！
■支払い方法
支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。
BS環境がない人やスマホ・PCでの視聴を希望する人は配信経由を選択できる。まずWEBアカウントを新規登録し、契約を紐づけることで利用開始となる。支払い方法はクレジットカードやキャリア決済に対応している。スマホやタブレット、PC、Fire TV StickやChromecastなどのデバイスで視聴可能だ。録画はできないが、一部コンテンツはダウンロードしてオフライン再生できる。端末登録は最大5台まで可能だが、同時視聴は原則1台に制限されている。
放送経由(テレビ)
BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。
支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば番組の録画もできる。
既存契約者の利用方法
すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用できる。WEBアカウントを作成し、契約情報を紐づければすぐに利用可能だ。