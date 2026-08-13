SUMMER SONIC 2026の出演アーティストは？東京・大阪の日程別ラインアップ・ヘッドライナー・ステージ情報まとめ

国内最大級の都市型音楽フェス『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』が、2026年8月14日(金)から16日(日)までの3日間にわたって東京・大阪で開催される。25周年を迎える今回は、国内外から多数の人気アーティストが集結する豪華ラインアップとなっている。

本記事では、『SUMMER SONIC 2026』に出演するアーティスト・ラインアップを紹介する。

SUMMER SONIC 2026の日程は？

『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』は、2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日)の3日間にわたって開催される。

東京会場はZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセで、各日9:00開場、11:00開演。大阪会場は万博記念公園で、10:00開場、11:00開演予定となっている。

東京・大阪の2会場で同時開催されるため、参加予定の場合は出演アーティストやステージごとのスケジュールとあわせて、会場や開場・開演時間を事前に確認しておきたい。

『SUMMER SONIC 2026』の開催日程と会場は以下の通り。

日程 会場 開場 開演 2026年8月14日(金) 東京：ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ 9:00 11:00 2026年8月14日(金) 大阪：万博記念公園 10:00 11:00 2026年8月15日(土) 東京：ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ 9:00 11:00 2026年8月15日(土) 大阪：万博記念公園 10:00 11:00 2026年8月16日(日) 東京：ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ 9:00 11:00 2026年8月16日(日) 大阪：万博記念公園 10:00 11:00

SUMMER SONIC 2026の出演アーティスト・ラインアップ

『SUMMER SONIC 2026』には、国内外から多数のアーティストが出演する。25周年を迎える今回は2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日)の3日間開催となり、東京・大阪それぞれで豪華ラインアップが組まれている。

東京会場のMARINE STAGEでは、8月14日(金)にTHE STROKES、15日(土)にAdo、16日(日)にL'Arc-en-Cielが各日のトリを担当。大阪会場のAIR STAGEでは、14日(金)にL'Arc-en-Ciel、15日(土)にTHE STROKES、16日(日)にAdoがヘッドライナーを務める。

このほか、JENNIE、BUMP OF CHICKEN、BABYMETAL、JAMIROQUAI、DAVID BYRNE、KASABIAN、LE SSERAFIM、サカナクション、電気グルーヴ、MAN WITH A MISSION、Travis Japan、中島健人など幅広いジャンルのアーティストが出演。東京ではBEACH STAGEやSpotify Stage、深夜開催のMIDNIGHT SONICなども実施される。

『SUMMER SONIC 2026』の東京・大阪会場における日程別・ステージ別の主な出演アーティストは以下の通り。

出演者・出演時間は変更となる場合があります。最新の情報は、公式サイトでご確認ください。

8月14日(Day1)TOKYO

©CREATIVEMAN PRODUCTIONS CO.,LTD.2000-2026 All Rights Reserved.

8月14日(Day1)OSAKA

©CREATIVEMAN PRODUCTIONS CO.,LTD.2000-2026 All Rights Reserved.

8月16日(Day3)

©CREATIVEMAN PRODUCTIONS CO.,LTD.2000-2026 All Rights Reserved.

日程 会場 ステージ 出演アーティスト 8月14日(金) 東京 MARINE STAGE THE STROKES／BUMP OF CHICKEN／KESHI／BABYMONSTER／AUDREY NUNA／WEST. 8月14日(金) 東京 MOUNTAIN STAGE JENNIE／KASABIAN／DERMOT KENNEDY／マカロニえんぴつ／KODALINE／アイナ・ジ・エンド／CARDINALS 8月14日(金) 東京 SONIC STAGE FKA TWIGS／JADE／HOLLY HUMBERSTONE／女王蜂／CHLOE QISHA／WISP／FLORENCE ROAD／Hyojoo 8月14日(金) 東京 PACIFIC STAGE MAN WITH A MISSION／ZEBRAHEAD／DEAN & TABBER／PiXXiE／告五人 Accusefive／Fear, and Loathing in Las Vegas／PassCode／Xdinary Heroes／HANRORO 8月14日(金) 東京 BEACH STAGE OMARION／JAMES FAUNTLEROY／The RH Factor reunion tribute to Roy Hargrove／STUTS／indigo la End／eill／Novel Core／MAYSON's PARTY 8月14日(金) 東京 Spotify Stage kurayamisaka／ハク。／First Love is Never Returned／7co／Rol3ert／Jeremy Quartus／REJAY x Andr／ena mori／EMNW／バチカン市国に愛されたい 8月14日(金) 東京 MIDNIGHT SONIC STEVE AOKI／LAIDBACK LUKE／THE BLOODY BEETROOTS／きゃりーぱみゅぱみゅ／新しい学校のリーダーズ／SO-SO／Tamanaramen 8月15日(土) 東京 MARINE STAGE Ado／ALEX WARREN／mgk／BE:FIRST／DESTIN CONRAD／HANA 8月15日(土) 東京 MOUNTAIN STAGE DAVID BYRNE／サカナクション／SUEDE／羊文学／JON SPENCER／VIAGRA BOYS／GOOD NEIGHBOURS 8月15日(土) 東京 SONIC STAGE STEVE LACY／電気グルーヴ／Cornelius／ELMIENE／Saucy Dog／PRETTY BLEAK／FATHER OF PEACE／THE GUEST LIST／WOos 8月15日(土) 東京 PACIFIC STAGE MAZZEL／GENERATIONS／SB19／HUMBE／MIDNIGHT TIL MORNING／中島健人／Paledusk／花冷え。／板歯目／KOMOREBI 8月15日(土) 東京 BEACH STAGE CARÍN LEÓN／LATIN MAFIA／PALOMA MORPHY／SIRUP／Kvi Baba／阿部真央／のん & the tears of knight／紫 今 8月15日(土) 東京 Spotify Stage luv／OddRe:／さらさ(BAND SET)／Litty／Kohjiya／MIKADO／7／Verses GT／パソコン音楽クラブ／Dungeoneering／FULLHOUSE／Liza／Iga Nana 8月15日(土) 東京 MIDNIGHT SONIC DANNY BROWN／A-TRAK／sim0ne／Yu Seki & Yohji Igarashi／Sonsi／VERRY SMoL／nasthug／DJ DARUMA & JOMMY 8月16日(日) 東京 MARINE STAGE L'Arc-en-Ciel／LE SSERAFIM／PENTATONIX／YUKI／WANIMA／DECEMBER 10 8月16日(日) 東京 MOUNTAIN STAGE JAMIROQUAI／Suchmos／キタニタツヤ／BINI／NECTAR WOODE／SEKOU／BOY SODA 8月16日(日) 東京 SONIC “METAL” STAGE BABYMETAL／mgk／PENDULUM／Ave Mujica／THE WARNING／SOUTH ARCADE／METALVERSE／札幌某所 8月16日(日) 東京 PACIFIC STAGE amazarashi／.ENDRECHERI.／AKMU／Travis Japan／BAND-MAID／Chilli Beans.／おいしくるメロンパン／TWS／Zilqy 8月16日(日) 東京 BEACH STAGE CRYSTAL WATERS／THEA AUSTIN, formerly of SNAP!／REAL McCOY／Night Tempo／きゃりーぱみゅぱみゅ／SKRYU／Ayumu Imazu／STARGLOW 8月16日(日) 東京 Spotify Stage PEOPLE 1／にしな／名誉伝説／Maverick Mom／OSHIKIKEIGO／yama／HALCALI／NOMELON NOLEMON／o.j.o／Legal nerd boyz 8月14日(金) 大阪 AIR STAGE L'Arc-en-Ciel／LE SSERAFIM／PENTATONIX／YUKI／WANIMA／DECEMBER 10 8月14日(金) 大阪 MOUNTAIN STAGE JAMIROQUAI／CARÍN LEÓN／キタニタツヤ／BINI／NECTAR WOODE／SEKOU／BOY SODA 8月14日(金) 大阪 SONIC “METAL” STAGE BABYMETAL／mgk／PENDULUM／Ave Mujica／THE WARNING／SOUTH ARCADE／METALVERSE 8月14日(金) 大阪 MASSIVE STAGE .ENDRECHERI.／SB19／Travis Japan／AKMU／Chilli Beans.／STARGLOW／TWS／PompadollS／The Meal Groove 8月14日(金) 大阪 PAVILION DRUNKEN KONG／大沢伸一／in-d／Masato Hayashi／XinU／lil soft tennis／カメレオン・ライム・ウーピーパイ／Hana Hope 8月15日(土) 大阪 AIR STAGE THE STROKES／KASABIAN／KESHI／WEST.／AUDREY NUNA／FRUITS ZIPPER 8月15日(土) 大阪 MOUNTAIN STAGE OMARION／DERMOT KENNEDY／マカロニえんぴつ／KODALINE／アイナ・ジ・エンド／ZEBRAHEAD／CARDINALS 8月15日(土) 大阪 SONIC STAGE 新しい学校のリーダーズ／FKA TWIGS／JADE／HOLLY HUMBERSTONE／CHLOE QISHA／WISP／FLORENCE ROAD 8月15日(土) 大阪 MASSIVE STAGE Czecho No Republic／Rol3ert／告五人 Accusefive／梅田サイファー／Daichi Yamamoto／Survive Said The Prophet／MAYSON's PARTY／LET ME KNOW／THE あろーんず 8月15日(土) 大阪 PAVILION Hiplin／七尾旅人／NODATIN／TOCCHI／UKI／鈴木真海子／クレイジーウォウウォ!!／REJAY／GooDee／Meg Bonus／Lavt 8月16日(日) 大阪 AIR STAGE Ado／JENNIE／ALEX WARREN／MAZZEL／DESTIN CONRAD／HANA 8月16日(日) 大阪 MOUNTAIN STAGE DAVID BYRNE／サカナクション／SUEDE／羊文学／JON SPENCER／VIAGRA BOYS／GOOD NEIGHBOURS 8月16日(日) 大阪 SONIC STAGE STEVE LACY／電気グルーヴ／Cornelius／ELMIENE／Saucy Dog／PRETTY BLEAK／FATHER OF PEACE／THE GUEST LIST／Re:name 8月16日(日) 大阪 MASSIVE STAGE DEAN & TABBER／木村カエラ／SIRUP／Kvi Baba／CLAN QUEEN／中島健人／Xdinary Heroes／OddRe:／Hyojoo 8月16日(日) 大阪 PAVILION A-TRAK／FULLHOUSE／DJ HASEBE／Liza／Peterparker69／AOTO／kiki vivi lily／MoMo

SUMMER SONIC 2026はWOWOWで見られる？放送・配信情報まとめ

『SUMMER SONIC 2026』は、2026年8月14日(金)から16日(日)までの3日間、WOWOWオンデマンドでライブ配信される。対象となるのは東京会場のMARINE、MOUNTAIN、SONIC、PACIFICの4ステージで、各日の公演時間に合わせてリアルタイムで楽しめる。

配信はWOWOWオンデマンド限定となり、イベント当日にBSのWOWOW各チャンネルで生中継される予定はない。スマートフォンやPC、タブレット、スマートテレビなど、インターネットに接続できる端末から視聴可能だ。

なお、ライブ配信では追いかけ再生や当日の見逃し配信、リピート配信には対応していない。そのため、リアルタイムで視聴したい場合は、目当てのアーティストの出演時間をあらかじめ確認しておきたい。

一方、当日見逃した場合でも、2026年9月と10月にWOWOWで後日放送およびアーカイブ配信が予定されている。

項目 詳細 配信日 2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日) ライブ配信 WOWOWオンデマンド 配信対象 東京会場 対象ステージ MARINE／MOUNTAIN／SONIC／PACIFIC 当日のBS放送 予定なし 追いかけ再生 利用不可 当日アーカイブ 配信なし 後日放送・配信 2026年9月・10月に予定

WOWOWオンデマンドの登録方法は？

WOWOW

WOWOWの加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

BS環境がない人やスマホ・PCでの視聴を希望する人は配信経由を選択できる。まずWEBアカウントを新規登録し、契約を紐づけることで利用開始となる。支払い方法はクレジットカードやキャリア決済に対応している。スマホやタブレット、PC、Fire TV StickやChromecastなどのデバイスで視聴可能だ。録画はできないが、一部コンテンツはダウンロードしてオフライン再生できる。端末登録は最大5台まで可能だが、同時視聴は原則1台に制限されている。

放送経由(テレビ)

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば番組の録画もできる。

既存契約者の利用方法

すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用できる。WEBアカウントを作成し、契約情報を紐づければすぐに利用可能だ。